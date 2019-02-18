Посоревновался, выступил успешно? Получай бонусы на индивидуальный счет. Программа начислит их автоматически - все результаты мероприятий заносятся в электронную базу. Чем чаще участвуешь, тем больше шансов на бонусы.
Например, областная олимпиада по психологии для школьников может принести от 30 до 100 бонусов. За некоторые достижения и программы можно набрать сразу четыре тысячи бонусов и больше. Каждую "заработанную" тысячу бонусов можно обменять на один дополнительный балл ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ. Максимум такая "игра" может принести абитуриенту 10 баллов. Это официально прописано в правилах приема. Ребятам доступны и другие награды: путевки на Губернаторские школы, сертификаты на обучающие курсы. В планах - использовать анализ "больших данных", чтобы выстраивать с каждым ребенком индивидуальную образовательную траекторию.