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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Принимает гаджет

Как получить баллы ЕГЭ в мобильнике
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(7794)
Тюменский госуниверситет (вуз - участник проекта 5-100) запустил "умную" систему по привлечению способных школьников - "Бонусную карту ТюмГУ". Это мобильное приложение, где регистрируется ученик 6-11-го классов. Ему прямо в гаджете предлагаются на выбор разные "активности": от предметных олимпиад, конкурсов и лекториев в вузе до всероссийских интеллектуальных игр и творческих мастерских.
За участие в олимпиадах и конкурсах начисляются бонусы. Их можно обменять на баллы ЕГЭ. Фото: Никита Митюнин За участие в олимпиадах и конкурсах начисляются бонусы. Их можно обменять на баллы ЕГЭ. Фото: Никита Митюнин
За участие в олимпиадах и конкурсах начисляются бонусы. Их можно обменять на баллы ЕГЭ. Фото: Никита Митюнин

Посоревновался, выступил успешно? Получай бонусы на индивидуальный счет. Программа начислит их автоматически - все результаты мероприятий заносятся в электронную базу. Чем чаще участвуешь, тем больше шансов на бонусы.

Фото: iStock
Школьники создали мобильный "помощник" для учебы

Например, областная олимпиада по психологии для школьников может принести от 30 до 100 бонусов. За некоторые достижения и программы можно набрать сразу четыре тысячи бонусов и больше. Каждую "заработанную" тысячу бонусов можно обменять на один дополнительный балл ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ. Максимум такая "игра" может принести абитуриенту 10 баллов. Это официально прописано в правилах приема. Ребятам доступны и другие награды: путевки на Губернаторские школы, сертификаты на обучающие курсы. В планах - использовать анализ "больших данных", чтобы выстраивать с каждым ребенком индивидуальную образовательную траекторию.

Общество Образование Digital Технологии Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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