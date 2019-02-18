Видео: Челябинские студенты слепили снеговика высотой в 8 метров

Огромный снеговик появился в поселке Мирный Красноармейского района Челябинской области.

Снежную бабу выстой 7,6 метров лепили трое студентов целую неделю, работать приходилось с утра и до позднего вечера, сообщает сегодня портал 74.ru. Как оказалось, парни катали снежные комья не ради забавы. Один канал на YouTube объявил конкурс на самого большого снеговика. Приз для победителя - сто тысяч рублей.

- Когда мы приступали к работе, плана не было. Все придумывали на ходу. Думали просто кучу накидать, а потом заливать. В итоге сделали каркас из шифера. Когда лепили второй и третий шары, приходилось взбираться с лопатами по лестнице, - рассказывает один из создателей скульптуры.