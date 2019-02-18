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Экономика
18.02.2019 03:15
Текст: Марина Гусенко

Роскачество обнаружило "незаконный" хлеб

В этом году Роскачество проведет масштабную работу - исследует злаковый и цельнозерновой хлеб, установит правила игры для его производителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом рассказал "Российской газете" на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава Роскачества Максим Протасов.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Часть здорового питания - это злаковый хлеб из цельной муки, с добавлением различных злаков. Каждый год статистика, которую мы получаем из торговых сетей, показывает, что доля продаж такого хлеба растет. Но никакой регламентации этого продукта в России нет", - говорит Максим Протасов. Нет понятия "злаковый хлеб", никаким документом не определено, из чего он должен изготавливаться, в каком случае на упаковке можно написать, что хлеб цельнозерновой или злаковый.

"Роскачество в 2019 году выходит на глобальное исследование данной категории. Мы внимательно посмотрим, какие злаковые хлеба уже пекутся в России, изучим международные стандарты, четко сформулируем требования для такого хлеба. Разработаем для него национальный стандарт и предложим закрепить его в нормативной базе", - сказал Максим Протасов.

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