России в 2018 году удалось снять торговые ограничения на $330 млн

За 2018 год Министерству экономического развития РФ удалось договориться с иностранными партнерами об устранении или либерализации 32 ограничений доступа российских товаров на внешние рынки из 159 действующих на мировом рынке антироссийских ограничений. Экономический выигрыш России превзошел $330 млн, сообщается в мониторинге, который ведет министерство.

Правда, это всего около 5% общего ущерба, который терпит России из-за введенных против нее торговых санкций. По экспертным оценкам, он составляет $6,3 млрд в год. Сегодня продукцию России в той или иной степени не пускают на различные торговые рынки 62 страны. Лидерами по этому показателю являются Евросоюз (ограничения по 25 видам торговли), следом идет Украина (22), Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9), Австралия (6). В обзоре Минэкономразвития указывается, что больше всего от такой политики страдает российская металлургическая промышленность - ущерб для нее оценивается почти в $4 млрд. Для предприятий сельскохозяйственной промышленности ущерб оценивается в $1,1 млрд, для химической - в $641 млн, для автомобильной - в $306 млн.