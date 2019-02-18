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18.02.2019 20:28
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Россия и Сингапур обсудили подготовку специалистов по интеллектуальной собственности

В марте в Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) начнет работу кафедра цифровой экономики. Об этом "РГ" рассказал председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш во время прошедшей в Сингапуре бизнес-миссии, организованной ассоциацией совместно с фондом "Сколково".
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain

Соглашение о создании кафедры РГАИС, Ассоциация IPChain и Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) подписали в ноябре 2018 года на конференции Skolkovo LegalTech. Во время бизнес-миссии российская и сингапурская стороны обменялись опытом в сфере подготовки специалистов по интеллектуальной собственности (ИС).

Вице-президент ФИС Екатерина Чуковская рассказала о четырех направлениях, которые требуют совершенствования в российской образовательной системе с точки зрения подготовки специалистов по ИС. Первое направление связано с тем, что сейчас, по словам Чуковской, выпускники юридических факультетов мало знают об ИС, потому что высшее образование в России разделено на бакалавриат и магистратуру. В бакалавриате ИС изучается в курсе гражданского права, больше внимания там уделяется другим темам, в частности, наследственному праву. "Мы можем рассчитывать только на более плотное изучение ИС в магистратуре", - отметила эксперт, добавив, что большие университеты в России сегодня открывают кафедры по ИС, отдельные от гражданского права. Две таких кафедры работают в Высшей школе экономики. При этом методическую подготовку специалистов по ИС ведут технические вузы - в частности, МГТУ им. Баумана.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Ассоциация IPChain обсудила развитие интеллектуальной собственности в цифровую эпоху

Второе направление - это обучение будущих пользователей ИС: менеджеров в этой сфере, продюсеров, издателей и других. Третье направление - обучение будущих авторов: создателей того, что потом охраняется интеллектуальными правами. И четвертое направление - это обучение будущих потребителей. "На совещании директоров детских музыкальных школ один из них сказал: я не ставлю задачу вырастить музыканта, я хочу вырастить будущего слушателя. Человека, который способен воспринимать музыку", - рассказала Екатерина Чуковская. Она подчеркнула, что в период расцвета интернета, который сделал всех авторами, важно научить детей тому, что в этой сфере абсолютно все может являться объектом интеллектуальной собственности.

С этим согласны и эксперты в области права из Сингапура. Как рассказал заместитель директора ITC School Of Laws Дэвид Чанг, школа учит управлению интеллектуальной собственности не только студентов и взрослых людей, которые уже достигли многого в профессии, но и детей. В частности, школьникам рассказывают о ценности интеллектуальной собственности и о том, почему ее объекты нельзя красть. Рассказывают детям и о том, как можно извлечь прибыль из управления объектами ИС. При этом школа использует новый инструмент обучения - игровые форматы. "Это можно назвать геймификацией права. Мы используем в том числе онлайн-игры, молодое поколение лучше воспринимает такое обучение", - отметил Дэвид Чанг.

В Университете социальных наук Сингапура есть специальная программа по интеллектуальной собственности и управлению инновациями. Как рассказал ее руководитель Эрик Ган Ко Ва, программа содержит три трека и концентрируется как на управлении объектами интеллектуальной собственности, так и на технических аспектах. При этом интеллектуальная собственность рассматривается не просто как патенты или копирайты, но и в более широком смысле - как бизнес-инструмент. Программа содержит информационную часть и семинары, на которых студенты на практике проверяют полученные знания.

О важности защиты объектов интеллектуальной собственности, в том числе в цифровой среде, рассказал главный исполнительный директор Asia Law Exchange Заид Хамза. По его словам, экономика Сингапура основана на человеческом капитале, поэтому интеллектуальная собственность приобретает большое значение, и стране нужно много специалистов по управлению ее объектами, которых эксперт назвал "инженерами по интеллектуальной собственности". Он также предложил рассматривать интеллектуальную собственность как глобальный бизнес-инструмент.

Фото: пресс-служба Ассоциации IPChain
Ассоциация IPChain поддержала этап Open Innovations Startup Tour

Как подчеркнул Заид Хамза, предприниматели сегодня заинтересованы в том, чтобы управлять объектами интеллектуальной собственности в Сингапуре - для этого все условия создает правительство. Оно создает сами объекты ИС, инструменты защиты и всю инфраструктуру. "Сингапур не может рассчитывать только на свое географическое положение, - пояснил Хамза. - Такое же стратегически выгодное расположение и у Китая, и у Малайзии, и многих других стран. Но Сингапур может стать хабом для развития ИС". В последние 6-10 лет правительство стало уделять внимание подготовке специалистов в сфере ИС. Эта практика интересна и другим странам - например, Японии, Кореи и особенно Китаю, который хочет избавиться от репутации "страны подделок" и решить проблему доверия потребителей к своей продукции. Значительная часть китайского капитала теперь оседает в Сингапуре, рассказал Хамза, благодаря затратам на права в сфере ИС.

"IPChain я поддерживаю на 100%, потому что чем больше подобных системообразующих платформ в сфере ИС, тем сильнее индустрия в целом", - заключил Хамза. При этом он подчеркнул, что главный вызов сейчас - насколько быстро образовательные программы успеют адаптироваться под изменения и требования рынка. Эксперт отметил, что важно учиться управлению объектами ИС в том числе в цифровой среде. Большую значимость приобретают навыки и знания в сфере кибербезопасности.

"Современная модель образования будет меняться. Востребованы навыки, которые сразу можно применить в работе", - добавил Дэвид Чанг.

Екатерина Чуковская рассчитывает на интерес к теме образования в сфере ИС. По ее словам, любые предложения о дистанционном обучении, интегрированных программах будут востребованы. "Важно донести мысль, что учиться ИС нужно, и эту сферу нужно знать всем", - заключила она.

Общество

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