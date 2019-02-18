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18.02.2019,  
14:47
Текст:  Антон Валагин

Россия рассекретила состав боевой экипировки третьего поколения

Следующее поколение боевой экипировки российского солдата получит имя "Сотник", в него войдут экзоскелет, климат-контроль и "умный" шлем, на забрало которого будет выводиться вся необходимая бойцу информация.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Основой нового снаряжения стал уже испытанный в войсках "Ратник" - по итогам тестов в экипировку добавили 17 элементов дополнительной защиты от пуль и осколков, а 20 компонентов фактически создали заново, пишет еженедельник "Звезда". Сотрудника погранслужбы ФСБ, тестировавшим "Ратник" в Арктике, особенно понравился встроенный климат-контроль: три термоэлемента надежно согревают в 40-градусный мороз. Снаряжение с ними стало легче, не сковывает движения, а заряда встроенного аккумулятора с запасом хватает на четыре часа. Стоимость снаряжения, которе довольно сложно  порвать или сломать, не превышает 50 тысяч рублей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Углепластиковый экзоскелет, позволяющий бойцу без устали таскать полцентнера снаряжения, тоже уже испытан. "Второй позвоночник" легко надевается и подстраивается под анатомию, новичок осваивается в нем за полчаса.

Разработчики экипировки третьего поколения планируют отказаться от электронных планшетов типа "Стрельца". Тактический компьютер вместе с системами связи встроят в шлем "Сотника" - там он будет защищен так же хорошо, как голова бойца, - а оперативная информация станет выводиться на пуленепробиваемое, прозрачное лишь изнутри забрало.

Наконец, новая экипировка получит особое мимикрирующее покрытие, сходное с тем, что уже применяется для маскировки боевой техники. Специальный материал с низким энергопотреблением способен слиться с любым фоном и даже изобразить волнующуюся под ветром листву.

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