Россия заняла второе место в мире по добыче нефти

Международная организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI) обнародовала данные по нефтедобыче в декабре-2019. Россия опередила Саудовскую Аравию и стала второй в мире по добыче сырой нефти. На первом месте оказались США с показателем 11,658 млн баррелей нефти в сутки. У России среднесуточная добыча оказалась на уровне в 10,738 млн баррелей, у Саудовской Аравии - 10,643 млн баррелей.

Саудиты остаются лидерами нефтедобычи среди стран - членов международного картеля ОПЕК. Но на прошлой неделе организация ухудшила прогноз по увеличению спроса на нефть и повысила оценку прироста добычи вне картеля. Об этом сообщили эксперты ITI Capital. По их прогнозам, прирост спроса на нефть в нынешнем году составит 1,24 млн баррелей в сутки (минус 0,05 млн баррелей относительно прогноза в прошлом месяце), а увеличение добычи вне ОПЕК оценивается в 2,18 млн баррелей в сутки (плюс 0,08 млн баррелей) в связи с увеличением ожидаемой добычи США в Мексиканском заливе.

В свою очередь, Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает рост добычи жидких углеводородов в США в 2018 году как "невероятный и неожиданный" - 2,1 млн баррелей в сутки. МЭА прогнозирует, что в 2019 году рост американской добычи может достичь 1,3 млн баррелей в сутки, в то время как Россия и Саудовская Аравия добычу будут сокращать.