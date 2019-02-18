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18.02.2019 17:46
Рубрика: Культура

Россияне назвали своих любимых артистов

Текст: Александр Алексеев
Любимыми исполнителями россиян оказались Филипп Киркоров (8%), Алла Пугачева (5%), Стас Михайлов (5%), Николай Басков (4%), Лев Лещенко (4%), Владимир Высоцкий (3%) и Григорий Лепс (3%). При этом явных лидеров симпатий все-таки не оказалось. Всех их (кроме Владимира Высоцкого, любовь к которому давняя и народная), пожалуй, чаще всего и показывают по федеральным телеканалам.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Хорошо, что социологи суммировали мнения и разных возрастных категорий. Тем, кому от 18 до 24 лет, больше всего нравятся: Нюша, Тимати, "Король и шут". В возрастной категории от 18 до 39 лет другие приоритеты: Дима Билан и Егор Крид (у них по 2,1% голосов, а у конкурентов и того меньше). Ну, а те, кто старше, предпочитают слушать Стаса Михайлова, Аллу Пугачеву и Григория Лепса. И лишь Филипп Киркоров оказался популярен абсолютно во всех возрастных группах.

Фото: РИА Новости
Социологи выяснили отношение россиян к "августовскому путчу" 1991 года

При этом выяснилось, что больше половины опрошенных россиян (51%) слушают музыку ежедневно или почти ежедневно, 17% делают это 2-3 раза в неделю, а 11% - никогда или практически никогда.

Самые популярные у аудитории жанры: поп-музыка и российская эстрада (35%), советская эстрада и ретро (32%) и шансон (30%). Классическую музыку предпочитает слушать 22% опрошенных, народную музыку - 20%, а русский рок - только 15%. При этом хип-хоп и рэп в число главных предпочтений россиян, так и не попали.

Такие данные приводит "Левада-центр", в опросе которого участвовали 1600 человек из 136 населенных пунктов России. Всем им уже исполнилось 18 лет, и каждый отвечал на вопросы социологов анонимно.

Кстати

Спрашивали социологи и о том, каких тем ныне не стоит касаться музыкантам. 46% опрошенных ответили, что не нужно петь про насилие и суицид, 41% высказались против пропаганды в песнях наркотиков и алкоголя, 34% оказались против упоминания секса и половых отношений. А 27% сочли, что не стоит негативно касаться вопросов религии и веры в бога. Чуть меньше (19%) считают, что нельзя задевать в песнях межнациональные отношения.

При этом равное число опрошенных против того, чтобы затрагивались темы критики власти, и столько же (тоже 19%) полагают, что петь можно абсолютно на любые темы. Ну, а 13% считают, что лучше не задевать в своих песнях и спорные моменты истории.

Все это снова говорит о том, что музыкальная аудитория в России - думающая, неравнодушная и умеющая точно и полно выразить свое искреннее мнение. И этот социологический опрос тому лишнее подтверждение!

Культура Музыка Общество Соцсфера Социология
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