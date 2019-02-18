В НХЛ сразу несколько россиян демонстрируют сейчас выдающийся хоккей. В очередной игровой день победы своим клубам принесли Евгений Малкин и Владимир Тарасенко, а Александр Овечкин установил очередное снайперское достижение.

Матч "Питтсбурга" и "Нью-Йорк Рейнджерс" транслировался по общедоступному американскому ТВ, что бывает не так уж часто. И обе команды показали болельщику "товар лицом". Если в первом периоде они по разу забили сами себе, то затем окончательно раскочегарились и выдали сверхрезультативный матч. Ну а ключевым в нем стал отрезок в третьем периоде. Крис Летанг вывел "Питтсбург" вперед, оформив дубль, но минимальное преимущество по такой игре ничего не гарантировало. И тут же дело взялся Малкин. Сначала Евгений с близкого расстояния отправил шайбу впритирку со штангой ворот Александра Георгиева - у "рейнджеров" на последнем рубеже трудился российский голкипер. Еще через две минуты Малкин сотворил настоящий шедевр, с разворота бросив точно под перекладину. Самый красивый гол вечера оказался в итоге и победным - 6:5 в пользу "пингвинов" по итогам матча. Малкин был признан первой звездой матча. Евгений в двух последних поединках забил четырежды и набрал пять очков. Таким образом, ему остается всего 9 баллов до космического рубежа в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Важный рубеж преодолел накануне и Александр Овечкин. Капитан "Вашингтона" открыл счет в игре против "Анахайма" фирменным щелчком от левого круга вбрасывания. Эта шайба стала для Ови уже 40-й в нынешней регулярке. Он продолжает лидировать в списке лучших снайперов Лиги и стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто забивал 40 и больше шайб как минимум в десяти сезонах. Причем в восьми случаях Александр добирался до этой отметки первым в Лиге. Правда, на этот раз радость Овечкина была недолгой. "Вашингтон" матч "Анахайму" проиграл с треском - 2:5.

Еще один звездный россиянин, Владимир Тарасенко, продолжает вытаскивать из трясины "Сент-Луис Блюз". Он набрал очки в 12-м матче подряд - в ворота "Миннесоты" Тарасенко забил сам и отдал две передачи. "Блюзмены" выиграли 4:0, и это 10-я победа команды подряд. Недавний аутсайдер Западной конференции уже в зоне плей-офф, поднявшись на третье место в Центральном дивизионе. Тарасенко же за очередные подвиги признан второй звездой матча и третьей - всего игрового дня в НХЛ.

Также отметим российского защитника "Филадельфии" Ивана Проворова. Именно его гол в ворота "Детройта" стал победным для "летчиков". Иван, отличившийся в шестой раз за сезон, получил звание третьей звезды матча, закончившегося со счетом 3:1 в пользу "Филадельфии".