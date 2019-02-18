Россиянки взяли "бронзу" Евро-2019 по футзалу

Женская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по футзалу (мини-футболу), который впервые официально проходил под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Победу в турнире одержала команда Испании, которая со счетом 4:0 разгромила хозяек соревнований из Португалии.

В матче за третье место российские футболистки в серии пенальти обыграли команду Украины. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе сборной России отличились Дина Данилова (9-я минута) и Виктория Лебедева (15). У проигравших забили Снежана Воловенко (18) и Юлия Титова (29). В серии пенальти россиянки победили со счетом 3:2. Пенальти в нашем составе реализовали Мария Филисова, Александра Чернова и Ксения Олькова.

Напомним, что сборная России также является трехкратным призером чемпионатов мира. Однако женское мировое первенство пока не имеет официального статуса.