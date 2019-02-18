В американском Солт-Лейк-Сити завершился восьмой этап Кубка мира, последний перед первенством планеты, который пройдет в шведском Эстерсунде с 9 по 17 марта.

Международный союз биатлонистов решился на североамериканский вояж впервые за последние три года. Перед Солт-Лейк-Сити стреляющие лыжники заехали еще и в канадский Кэнмор, где прошел седьмой этап Кубка мира. Не сказать, что опыт получился удачным, в том числе и конкретно для сборной России.

Проблемы начались еще на стадии подготовки к заокеанской командировке. Выяснилось, что не у всех россиян имеются в наличии американские визы: в итоге многим из тех, кто должен был ехать в Северную Америку по спортивному принципу, пришлось остаться дома.

На этом приключения не закончились. Уже в Кэнморе наши спортсмены были вынуждены тренироваться без винтовок, которые из-за бюрократических проволочек приехали лишь в канун первой гонки.

Подобные истории сопровождали нашу команду всю североамериканскую поездку. То рейс, которым тренеры и сервисная бригада должны были лететь из Канады в США, отменят, то один из лидеров сборной Евгений Гараничев не выйдет на старт гонки преследования просто потому, что "опоздал". В общем, будет что вспомнить. Кроме хороших результатов.

В отсутствие большинства лидеров основные надежды были возложены на нашего лучшего биатлониста в текущем сезоне Александра Логинова. Поначалу он вроде как планировал участвовать лишь в одном из двух этапов и не бежать смешанную эстафету в Солт-Лейк-Сити, но в итоге Логинов был почти везде. Результат получился противоречивым: Александр стал третьим в индивидуальной гонке в Канаде плюс там же помог сборной завоевать "бронзу" в эстафете.

В Солт-Лейк-Сити сборная осталась без медалей. И даже Логинов не помог, хотя в упомянутой смешанной эстафете участвовал. В ней россияне стали лишь седьмыми, а сам Александр допустил три промаха и едва не отправился на круг.

- Хотелось помочь команде в Кубке наций, сохранить квоты, - объяснил в эфире "Матч ТВ" свою поездку за океан Логинов.

Напомним, что именно по итогам Кубка наций, в котором учитываются результаты как личных гонок, так и эстафет, определяются квоты стран на каждый сезон. Чтобы получить максимальную квоту (восемь биатлонистов в заявке на этап и шесть - на гонку), необходимо занять место не ниже пятого. В мужском Кубке наций мы как были на четвертом месте перед североамериканскими этапами (5320 очков), так на нем и остались, но идущие пятыми австрийцы (5280) наступают на пятки. У Италии, занимающей пятую строчку, - 4700 очков. Первое место уверенно удерживает Норвегия с 6040 баллами.

В личном зачете с огромным отрывом лидирует Йоханнес Бе (979). И не похоже, что кому-то под силу в нынешнем сезоне его обогнать. У идущего вторым Логинова - 645 очков, а у подобравшегося к нему француза Симона Дестье - 636.

В женских классификациях ситуация для нас более напряженная. В Кубке наций позиции России здорово пошатнулись: со второй строчки мы откатились на критическую пятую - с 5121 баллом. У Швеции, которая пока на шестой позиции, - 4700 очков. Возглавляет таблицу Франция, у которой 5661 балл.

Регресс в Кубке наций предсказуем с учетом того, что лучшие россиянки в личном зачете Ирина Старых (22-е место), Екатерина Юрлова-Перхт (25), Евгения Павлова (32) североамериканские этапы пропустили.

Зато они выступят на чемпионате Европы, который уже завтра начнется в белорусских Раубичах и продлится до 24 февраля. Из тех, кто вошел в состав сборной на этот старт, только Логинов не готовился к нему целенаправленно. Остальные проходили специальный сбор в Италии. По сути, континентальное первенство станет последней проверкой сил перед чемпионатом мира. Зачем она, правда, нужна тому же Логинову - не совсем понятно. Надеемся, что биатлонист и тренерский штаб знают, что делают.

Чемпионат европы

Состав сборной России

Мужчины: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Максим Цветков.

Женщины: Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.