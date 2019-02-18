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Рубрика: Спорт

Грации в движении

Российские гимнастки начали сезон с побед на Гран-при в Москве
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
Сильнейшие гимнастки мира по традиции открыли сезон в Москве, на первом этапе серии Гран-при. И, как всегда, на домашнем турнире блистали звезды сборной России - сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова.
Дина Аверина (на фото) опередила сестру Арину и стала победительницей московского Гран-при в индивидуальном многоборье. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Дина Аверина (на фото) опередила сестру Арину и стала победительницей московского Гран-при в индивидуальном многоборье. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Дина Аверина (на фото) опередила сестру Арину и стала победительницей московского Гран-при в индивидуальном многоборье. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В первый день соревнований, когда в рамках Кубка чемпионок Алины Кабаевой прошла квалификация Гран-при и определились победительницы индивидуального многоборья, российские "художницы" заняли весь пьедестал. Первое место у двукратной абсолютной чемпионки мира Дины Авериной (84,20 балла). Второй стала ее сестра Арина Аверина (79,95), третьей - Саша Солдатова (79,90).

Наши примы, которые привыкли доводить исполнение всех, даже самых сложных элементов до совершенства, нашли к чему придраться в своих выступлениях. Но признались, что все равно получили удовольствие от того, что наконец представили программы нового сезона на публике.

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- Я всегда к себе строга. Поэтому должна сказать, что удалось не все. Но я буду продолжать работать, буду стараться, - рассказала Дина журналистам. - Несмотря на недочеты, я очень рада, что вышла и показала новую программу. Я обожаю выступать и на Гран-при в Москве снова получала эти невероятные эмоции. Мне этого не хватало.

У сестры Арины меньше титулов (три звания чемпионки мира против восьми), но она не менее требовательна к себе.

- Многое из того, что мы хотели сделать, на первом старте этого года не получилось, но мы будем тренироваться, чтобы все-таки показать свой максимум, - подчеркнула Арина. - Я думаю, что сказались и волнение, и недоработка программ. Хотя благодаря Ирине Александровне Винер с некоторыми видами я все же справилась неплохо.

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Главный тренер сборной России и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер действительно умеет не только подготовить спортсменок к турниру, но и правильно их настроить непосредственно перед выходом на ковер. И она тоже пообещала, что к самому важному старту сезона - сентябрьскому чемпионату мира в Баку - российские гимнастки смогут показать настоящий спектакль.

- Можно сказать, в Москве у нас был бенефис. Мы посмотрели все программы наших ведущих гимнасток. Сестры Аверины и Александра Солдатова постарались сделать что-то из того, что они должны будут сделать на чемпионате мира, - отметила Ирина Александровна. - Мы много работали, много раз меняли музыку, чтобы найти квинтэссенцию спектакля. Кое-что получилось. Но нужен еще больший спектакль. Дина выступает под "Революционный этюд" Шопена, Арина - под первый концерт Чайковского. Выполнять эти программы нужно на уровне этих композиторов.

Во второй соревновательный день, когда разыгрывались медали в отдельных видах программы, наши "художницы" снова были вне конкуренции. Дина и Арина Аверины ловко управились с обручем (21,800 и 21,450 балла соответственно). Дина также приручила мяч (21,000), а второй в этом финале стала Екатерина Селезнева (20,350).

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С булавами у девушек были проблемы, но лучше других программа удалась Саше Солдатовой (19,700), Арина Аверина завершила вступление без предмета и получила 19,300 балла. С лентой снова творили чудеса сестры Аверины: Арина выиграла "золото" (20,300), Дина - "серебро" (19,450).

В групповых упражнениях сборная России, которая выступала в обновленном составе, завоевала золотые медали в многоборье, набрав 43,850 балла. Второе место заняла команда Японии (39,500), на третьем месте расположилась сборная Узбекистана (37,550).

В упражнении с пятью мячами россиянки замкнули тройку лучших (19,000), пропустив вперед соперниц из Израиля и Японии (21,250 и 22,800 балла соответственно). В упражнении с обручами и булавами нашим "групповичкам" тоже не хватило собранности и слаженности в команде (19,800), и они снова уступили представительницам Израиля и Японии (21,250 и 23,000 балла соответственно).

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