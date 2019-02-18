Российские скелетонисты стали лучшими на этапе Кубка мира в США

Американский Лейк-Плэсид, где проходил шестой этап кубка мира по скелетону, оказался счастливым для россиян.

Накануне победу по сумме двух попыток одержал Александр Третьяков. Еще один россиянин, Никита Трегубов, показал четвертый результат.

Для Третьякова это уже третья победа в нынешнем сезоне. С 1269 очками он возглавляет общий зачет Кубка мира, опережая идущего вторым южнокорейца Юна Сунгбина на 24 балла. Замыкает тройку лидеров Трегубов (1161).

А днем ранее в соревнованиях среди женщин лучшей стала Елена Никитина. Если точнее, она разделила первое место с немкой Жаклин Леллинг, показавшей идентичный результат.

Как и Третьяков, Никитина выиграла третий этап в сезоне. В женской генеральной классификации она тоже на вершине с 1287 очками. Второй идет упомянутая Леллинг (1244).