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Рубрика: Спорт

Обошли на виражах

Российские скелетонисты стали лучшими на этапе Кубка мира в США
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 35(7793)
Американский Лейк-Плэсид, где проходил шестой этап кубка мира по скелетону, оказался счастливым для россиян.

Накануне победу по сумме двух попыток одержал Александр Третьяков. Еще один россиянин, Никита Трегубов, показал четвертый результат.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Скелетонистка Никитина заняла первое место на этапе КМ в США

Для Третьякова это уже третья победа в нынешнем сезоне. С 1269 очками он возглавляет общий зачет Кубка мира, опережая идущего вторым южнокорейца Юна Сунгбина на 24 балла. Замыкает тройку лидеров Трегубов (1161).

А днем ранее в соревнованиях среди женщин лучшей стала Елена Никитина. Если точнее, она разделила первое место с немкой Жаклин Леллинг, показавшей идентичный результат.

Как и Третьяков, Никитина выиграла третий этап в сезоне. В женской генеральной классификации она тоже на вершине с 1287 очками. Второй идет упомянутая Леллинг (1244).

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