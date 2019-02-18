Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов закупили новые партии российских противотанковых ракетных комплексов семейства "Корнет-Э" и зенитные ракетно-пушечные комплексы семейства "Панцирь".

Также сохраняется большой интерес к нашей бронетехнике. Вполне возможно, скоро вооруженные силы региона станут закупать танки, способные вести бои, которые сегодня считаются почти фантастическими. Самые передовые армии мира переходят к тактике так называемой сетецентрической войны. То есть все боевые системы должны работать в едином командно-информационном поле. И наши конструкторы создали танк, полностью адаптированный к сетецентрическому управлению.

Это Т-90М, премьерный показ которого в сетецентрическом облике проходит в эти дни на международном военно-техническом салоне IDEX-2019 в Абу-Даби. Не секрет, что Т-90 считается самым продаваемым танком рубежа веков.

За минувшие двадцать лет Россия экспортировала более 1500 этих машин. Это говорит о высоких боевых и эксплуатационных качествах танка.

Глубоко обновленный, а по сути совершенно новый Т-90М будет работать на поле боя в тесной связи с разведгруппами, беспилотниками, самолетами типа АВАКС и даже спутниками. Получаемая информация выводится на дисплей командирского компьютера и позволяет принимать в экстремальных условиях самые верные решения.

На Т-90М установлена новая динамическая защита "Реликт". Она позволяет не только разрушать кумулятивную струю противотанковых снарядов и ракет, но и ломать сердечники подкалиберных снарядов. Ни один танк в мире такой защиты не имеет. Лобовая проекция Т-90М может выдерживать попадание практически любого современного боеприпаса. Радиолокационная заметность танка уменьшена в несколько раз по сравнению с его базовой версией - Т-90.

Т-90М уже показывали на зарубежных военно-технических салонах. Правда, не раскрывая его главных характеристик и особенностей. Теперь танк разрешен к экспортным поставкам, ограничения снимаются и боевая машина предстает перед потенциальными заказчиками во всей красе. А число их растет, что показывает тот же IDEX-2019.

Помимо бронетехники в Абу-Даби показаны и другие новинки. Сенсацией стали чеченские боевые машины-багги "Чаборз" М-3 и М-6. Стоят они на совместном белорусско-чеченском стенде. А представил их сам Рамзан Кадыров, специально прибывший в Эмираты. Впрочем, проведет он там целый ряд переговоров, связанных не только с продвижением "Чаборзов".

Холдинг "Техмаш" показывает "умные взрыватели" для снарядов систем залпового огня. По словам руководителя холдинга Владимира Лепина, это по-настоящему "интеллектуальный взрыватель", самостоятельно оценивающий ситуацию и принимающий решение о подрыве в необходимой точке траектории.

Немало новинок показал и концерн "Калашников", в том числе впервые высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА".