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18.02.2019 18:04
Рубрика: Экономика

Садовые товарищества решили наделить статусом населенных пунктов

Текст: Ольга Игнатова
В России необходимо разработать механизм, который позволит наделять садоводческие товарищества статусом населенных пунктов. Такую точку зрения на заседании президиума Совета законодателей высказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Он напомнил, что сегодня в России порядка 60 миллионов человек занимаются садоводством и живут на территории дачных поселков. Вступивший в силу в нынешнем году новый закон о ведении садоводства и огородничества разрешил строить в дачных местах жилые дома для постоянного проживания. Но, по мнению парламентария, это лишь первый шаг. Как только садоводы стали собственниками, структура садоводческих объединений стала стремительно меняться.

Фото: iStock
В России полностью исчезнут дачи

"Растет доля тех, кто уже не хочет быть членом какого-либо садоводческого или дачного объединения, а хочет жить сам по себе. Доля таких людей - уже более 1/3 от числа садоводов", - отмечает Николаев. И добавляет, что в России уже сформировались дачные места, в которых люди живут круглый год, ездят оттуда на работу, отвозят детей в школу.

Поэтому, как отмечает Николаев, уже сейчас нужно работать над механизмом, который позволит давать статус населенного пункта таким товариществам. И главное - необходимо урегулировать вопросы, связанные с тем, как таким новым населенным пунктам соответствовать всем требованиям по инфраструктуре. Ведь по закону они должны будут прокладывать подъездные дороги, строить для постоянного населения детские сады, школы, открывать поликлиники или амбулатории.

"Наш комитет готов к этой работе, и мы приглашаем всех вас к обсуждению этих серьезных, важных и острых вопросов", - подчеркнул Николаев.

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