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18.02.2019 17:41
Рубрика: Экономика
Проект: Интернет

Три дня на взлет

Самолет можно будет поставить на учет через интернет
Текст: Татьяна Шадрина
Самолет можно будет поставить на учет, как автомобиль.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Росавиация разработала проект регламента, который даст возможность владельцам самолетов ставить на учет купленный ими летательный аппарат через портал Госуслуг. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Если проект будет одобрен, то у любителей неба и авиакомпаний появится возможность дистанционно поставить самолет на учет и внести его в российский реестр воздушных судов. Исключение сделано для сверхлегких самолетов массой 115 килограммов и менее и для беспилотников, которые весят более 30 килограммов.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Получить госуслугу по регистрации летательного аппарата можно будет за три рабочих дня. Заявление заполняется на портале. Его шаблон "зальют" в систему. К заявлению нужно будет прикрепить сканы права собственности на самолет, договор купли-продажи, бумагу об исключении из реестра воздушных судов, если борт был продан от одного владельца другому. Если машина новая, то последний документ не понадобится. Если самолет был импортирован, то должны быть представлены все подтверждающие документы. Это новый уровень оказания госуслуг по регистрации самолетов, отметил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Документы о регистрации можно будет получить по почте.

После регистрации воздушное судно вносят в единый государственный реестр воздушных судов - единую федеральную информационную систему прав на воздушные суда. Она содержит сведения о существующих и прекращенных правах на суда, полных данных самолета, а также об их правообладателях.

Реестр гражданских судов ведется Росавиацией с марта 2016 года. Последний раз информация в нем актуализировалась в конце прошлого года. Сейчас в реестре почти девять тысяч самолетов различной модификации. Каждому из них присвоен индивидуальный регистрационный номер. И у владельца всех этих крылатых машин есть право подниматься в небо на них.

Номера для самолетов в отличие от автомобильных номерных знаков выдаются "только на бумаге". Затем владелец должен сам нарисовать на крыльях и хвосте самолета присвоенный ему номер. Регистрация должна стать не только проще, но и сократить затраты хозяев воздушных судов.

Можно будет сэкономить время и деньги, поставив самолет на учет через портал Госуслуг

Но для ее внедрения потребуется дополнительное финансирование, чтобы модернизировать программное обеспечение для ведения федеральной государственной информационной системы "Реестр эксплуатантов и воздушных судов".

Следует учесть также расходы на подключение дополнительных удаленных пользователей, на создание электронного хранилища дел воздушных судов, которое должно быть доступно всем удаленным пользователям. Потребуется перевод в электронный вид дел воздушных судов, имеющихся в настоящее время в Управлении инспекции по безопасности полетов, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Сколько именно будет нужно средств для всего этого, не уточняется.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Государственные интернет-услуги
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