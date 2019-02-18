Самолеты Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) ирландской авиакомпании CityJet могут быть переданы авиакомпании из Словении. Об этом заявил журналистам глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

"Самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе, уже есть предварительная договоренность с авиакомпанией Словении", - цитирует его ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ирландский CityJet - единственный европейский эксплуатант российских самолетов SSJ-100 - отказался от использования этого самолета.

Компания работает по модели "мокрого" лизинга, выполняя на своих судах полеты для других компаний. Так, семь самолетов SSJ-100, принадлежащие CityJet, выполняли рейсы для авиакомпании Brussels Airlines. По информации издания, компания отказалась от аренды российских самолетов из-за нехватки запчастей.