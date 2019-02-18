Сэкономили на пушках: появилось фото нового оружия эсминца Zumwalt

Navy's first stealthy Zumwalt class destroyer photographed with 30mm guns fitted:https://t.co/IkF5AVMIxh — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 18 февраля 2019 г.

Американский эсминец типа Zumwalt обзавелся двумя 30-миллиметровыми пушками Bushmaster, свидетельствует фото, опубликованное The Drive. Правда, метаморфозы корабля - мера, вызванная экономией средств.

Третий и последний эсминец Zumwalt был спущен на воду на верфи города Бата в штате Мэн в декабре прошлого года. Уже тогда критики указали на то, что сделанная ради экономии из композитных материалов надстройка корабля лишила его главного преимущества - малозаметности для радаров.

Одна из мер по снижению затрат включает в себя установку в расположенных над ангаром эсминца башнях двух 30-мм пушек Bushmaster, которые не были специально адаптированы под радиолокационную "невидимость" эсминца. Такие "бушмастеры" уже стоят на десантных транспортах-доках типа San Antonio. На них могут использоваться практически все стандартные разновидности боеприпасов 30×173 мм, выпускаемых по стандарту НАТО. В теории, эти пушки могут защитить эсминец от возможных атак моторных лодок и небольших судов. Изначально эсминцы планировалось вооружить гораздо более мощными 57-мм пушками.

Напомним, эсминцы Zumwalt были задуманы как универсальные корабли для поражения морских и сухопутных целей, зенитного прикрытия военно-морских группировок. Но идея обошлась дорого. С учетом проектно-конструкторских работ каждый из трех построенных кораблей стоил бюджету 4 миллиарда долларов - это сравнимо с ценой авианосца типа Nimitz или пары атомных подводных лодок. Серию из 32 кораблей урезали до 3, затем сократили их функционал, отказавшись от установки 155-мм артиллерийских систем.