Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.12.2018,  
10:36
Текст:  Антон Валагин

Суперэсминец США лишили невидимости

На верфи Бата в штате Мэн спущен на воду третий и последний американский эсминец класса Zumwalt. Ради экономии надстройку корабля сделали не из композитных материалов, а из стали. Критики проекта заявили, что таким образом "эсминец будущего" лишился главного своего преимущества, малозаметности для радаров.

Фото: Depositphotos
F-35 признан негодным к боевым испытаниям

У проекта Zumwalt очень непростая судьба. Задуманные как универсальные корабли для поражения морских и сухопутных целей, зенитного прикрытия военно-морских группировок, эсминцы получились очень дорогими. С учетом проектно-конструкторских работ каждый из трех построенных  Zumwalt обошелся казне в четыре миллиарда долларов - это сравнимо с ценой авианосца типа Nimitz или пары атомных подводных лодок. Серию из 32 кораблей урезали до 3, затем сократили функционал. "Умные" снаряды для дальнобойных артустановок LRAP оказались чудовищно дороги ($1,2 млн за штуку) и от них отказались. С обычными боеприпасами артиллерия эсминцев выдающихся результатов не показала, поэтому было решено, что Zumwalt станут наносить удары крылатыми ракетами. Инновационные пусковые установки Mk57 для них также стали жертвами экономии - равно как и общая для кораблей вычислительная среда.

В итоге получился не суперкорабль, а скорее недоэсминец со слабой противовоздушной и противолодочной защитой, а также весьма посредственной надежностью. Ввод в строй головного корабля проекта DDG-1000 Zumwalt несколько лет откладывался из-за поломок. Второй эсминец вышел из строя сразу после выхода в море. Главной проблемой проекта называют сложность кораблей и чрезмерное количество новых технологий, а также нехватку средств на их отработку. С теми же трудностями столкнулись создатели авианосца нового поколения Gerald R. Ford.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
корабли
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Подлодка РФ провела торпедную атаку в Японском море 09:52
Первый "Каракурт" с "Калибрами" передадут флоту 10.12.2018
Новейший корвет "Громкий" в Японском море расстрелял подлодку 07.12.2018
ВМС США
Фото: Денис Демков
В Екатеринбург привезли трофеи сирийской армии 09:38
Перспективные американские эсминцы лишатся "ракетной артиллерии" 04.12.2018
На авианосце Ronald Reagan произошла новая авиакатастрофа 12.11.2018
эсминцы
В Японии спустили на воду суперэсминец Maya с системой Aegis 31.07.2018
В Кронштадте эсминец превратили в часы 27.07.2018