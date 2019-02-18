Сергей Шойгу поручил "Военторгу" предоставлять скидки

Новости

Актер сериала "Интерны" ранен в Москве из помпового ружья 14:36
В Совфеде оценили заявления Киева о необходимости остановить Россию 14:31
В Италии позаботились о пешеходах, уткнувшихся в свои смартфоны 14:30
Маршалл Голдсмит приедет в Москву на форум "Бизнес Трио" 14:29
Facebook заблокировал страницы проектов телеканала RT по наводке CNN 14:29
"Бамблби" оказался не спин-оффом "Трансформеров", а перезапуском 14:24
Песков: Путин доверяет Эрдогану 14:23
В Петербурге представят новое издание писем Пушкина к жене 14:23
В Кировской области охотник застрели мужчину, приняв его за кабана 14:22
Выставка Мунка приедет в Москву под военизированной охраной 14:21
Запорожский завод переключился на выпуск корейских тракторов 14:21
В ЦФО определились первые финалисты "Лидеров России" 14:15
Под Волгоградом двое мужчин насмерть отравились газом в машине 14:14
Брюссель увеличит финансирование проектов в Беларуси 14:11
Уральские врачи удалили подростку опухоль в половину лица 14:09
Белорусские студенты проходят практику на Ростовской АЭС 14:08
В Петербурге пьяного водителя задержали со стрельбой 14:08
В Ингушетии при взрыве газа пострадал человек 13:57
Жители Москвы и области могут увидеть суперлуние 13:48
СК возбудил дело после пропажи ребенка в лесопарке в Москве 13:48
В Ростове из-за опасности терактов эвакуировали несколько школ 13:44
На Урале предложили создать музей русского горя 13:43
В Твери возбудили дело из-за обрушения навеса на женщин 13:42
Видео: Toyota выкинула на обочину дерзко подрезавшую ее Honda CR-V 13:40
Песков рассказал о встречах Путина с Калви 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 13:02
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу поручил "Военторгу" предоставлять скидки

Текст: Юрий Гаврилов
Руководство Минобороны решило особым образом поощрить некоторых своих награжденных. По указанию главы ведомства Сергея Шойгу, сеть магазинов "Военторг" ввела в действие программу преференций для кавалеров ордена Мужества и медали "За отвагу".
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Люди, имеющие эти награды, теперь смогут делать покупки в торговой сети "Армия России" со значительной скидкой. Об этом сообщила главная газета Вооруженных сил "Красная звезда". Размер скидки в публикации не уточняют. Однако известно, что действовать она будет постоянно. Помимо военных кавалеров ордена Мужества и медали "За отвагу", преференцию распространят на удостоенных таких наград участников Великой Отечественной войны, ветеранов армии и флота, а также штатских граждан.

Первыми ордена Мужества как раз получили не военнослужащие, а гражданские летчики. В ноябре 1994 года по указу президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей с терпящего бедствие в Баренцевом море теплохода "Яхрома", орденами Мужества отметили заместителя командира Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерия Остапчука и командира вертолета Валерия Афанасьева.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Российская армия перейдет на новые системы залпового огня

Хотя по статусу этот орден вручают людям, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, большинство кавалеров являются военнослужащими. Точных данных об их количестве в Минобороны РФ не сообщают. Однако известно, что орденом Мужества в общей сложности наградили более 100 тысяч человек.

Впервые учрежденную еще осенью 1938 года медаль "За отвагу" имеют гораздо больше людей. За более чем 80-летнюю историю этой награды ее получили более 4,5 млн. человек. Понятно, что многих уже нет в живых. А остальным, будем надеяться, покупательская преференция весьма пригодится.

Стоит иметь в виду, что магазины под брендом "Армия России" сегодня имеются практически во всех регионах страны. Они снабжают всем необходимым не только военные семьи и солдат-призывников, но и гражданское население гарнизонов. В ассортименте "Военторга" - более 3500 наименований товаров, среди которых различные элементы формы одежды, военная фурнитура и атрибутика, сувенирная продукция и продовольствие.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о встречах Путина с Калви
В Совфеде оценили заявления Киева о необходимости остановить Россию
Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах
Россияне увидят Суперлуние года
Названы регионы-лидеры по качеству жизни