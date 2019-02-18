В это воскресенье в России закроется зимнее трансферное окно. Уже сейчас можно сказать, что самым активным игроком межсезонья был "Зенит". Питерцы продали за 40 миллионов евро в "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса, после чего приобрели сразу трех человек - Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна. По неофициальным данным, на эти трансферы "сине-бело-голубые" потратили около 35 миллионов евро.

Артемом Дзюбой в разное время интересовались из Китая и Европы. Но пока он играл только за российские клубы. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

В интервью "РГ" известный венгерский агент Шандор Варга, в 80-х работавший в управлении футбола СССР, оценил перспективы новичков питерского клуба, а также рассказал, кому за рубежом может быть интересен капитан сборной России и нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

За кем из россиян следят в Европе?

Шандор Варга: Обратил на себя внимание Федор Чалов. Им интересуются в Англии. Имена клубов не могу назвать, но за ним следят. Чалов здорово проявил себя в первой части сезона. Но мне кажется, что пока ему рано уезжать в Европу. Он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Так что спешить ему некуда.

Летом было много разговоров об интересе европейских команд к Артему Дзюбе. По нему были конкретные предложения?

Шандор Варга: Во время чемпионата мира по Дзюбе было много разговоров. Но конкретных - нет. Я общался с коллегами, тренерами, специалистами. Все оценили его вклад в успехи российской сборной. Конечно, Артем - классный футболист. Многие считают, что он подойдет в Европе только середнякам, но я не согласен. К тому же Дзюба и так находится в сильном клубе. "Зенит" относительно недавно выигрывал Кубок УЕФА, выступал в плей-офф Лиги чемпионов. Лично я не рекомендовал бы ему куда-то уходить. Хотя, конечно, если будет интерес от грандов - тогда да.

Какому клубу он подошел бы больше всего?

Шандор Варга: Я вижу Артема в английском футболе. Хотя уверен, что он стал бы своим в любом чемпионате. Естественно, при поддержке и доверии тренера. Вот в "Зените" Семак в него верит, и мы видим результат. То же самое могу сказать и про ситуацию в сборной. Черчесов поверил в Дзюбу, и тот выдал прекрасный чемпионат мира.

Любимая команда Дзюбы - "Реал". Он подошел бы мадридцам?

Шандор Варга: Конечно. Еще раз скажу: мне очень нравится Артем. Он настоящий бомбардир, лидер "Зенита". Но многое в футболе зависит от взаимоотношений тренера с игроком. И потому, когда я устраиваю своего клиента в тот или иной клуб, в первую очередь для меня важно, чтобы он поговорил с наставником. Вопрос доверия очень важный.

"Зенит" провел мощную трансферную кампанию этой зимой. Что скажете о новичках?

Шандор Варга: Я очень многого жду от Сердара Азмуна. Уверен, он принесет много пользы "Зениту". Ракицкий - очень мудрый и опытный футболист. По его действиям в матче с "Фенербахче" в Лиге Европы было видно, что это игрок высокого уровня. А вот про Барриоса пока ничего не могу сказать.

Ракицкий - усиление для "Зенита"?

Шандор Варга: Однозначно. Я предлагал Семаку на эту позицию Тамаша Кадара из киевского "Динамо", но питерцы выбрали Ярослава. Ракицкий - тот, кто нужен "Зениту". Уже по матчу с "Фенербахче" было видно, что в ближайшем будущем он станет лидером обороны своей команды.

Шандор Варга: Дзюба - настоящий бомбардир, лидер "Зенита". Лично я его вижу в английском футболе. Но он может проявить себя в любом чемпионате

Вам "Зенит" понравился в игре в Стамбуле?

Шандор Варга: Команда Семака не показала цельной игры. Почему? Во-первых, соперник. С "Фенербахче" тяжело на выезде. У меня там Сергей Ребров выступал. И он говорил, что зрители приходят на арену за два часа до начала матча. Если опоздал - все, не попадешь на игру (смеется). Такая вот атмосфера. Вторая причина - новички. Нужно время, чтобы они стали своими в "Зените". Третье - все-таки это была первая официальная встреча питерцев в новом году.

Вернемся к российским игрокам. Ожидали, что Головину будет непросто на старте карьеры в Европе?

Шандор Варга: Его вины здесь нет. "Монако" в начале сезона был в кризисе. Сейчас они потихоньку прибавляют, как и сам Головин. Думаю, Александр еще покажет, что он мастер. В "Монако" или другом клубе - не так важно.

"Арсенал" действительно хотел купить Головина?

Шандор Варга: Арсен Венгер интересовался им два-три года. Он постоянно говорил со мной о Головине. "Арсенал" даже сделал конкретное предложение ЦСКА. Но не получилось.

Чем Головин так приглянулся Венгеру?

Шандор Варга: Своим мышлением. Арсену нравятся такие игроки, которые могут создать момент из ничего. По той же причине он в свое время купил Аршавина.

Были разговоры, что Венгер хотел пригласить в "Арсенал" и Кокорина. Это правда?

Шандор Варга: Такого интереса, как к Головину, не было. Да, Арсен несколько раз спрашивал о Кокорине. Но конкретики, по крайней мере насколько я знаю, не было. За Головиным следили, ездили смотреть матчи с его участием. К Кокорину такого внимания не было.

Между тем

Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. Многие из них проводят последние контрольные матчи перед возвращением на родину. В частности - ЦСКА.

На сборе в Испании армейцы сыграли с клубом английской Премьер-лиги "Ньюкаслом". Встреча завершилась вничью - 1:1. У "красно-синих" отличился Абель Эрнандес, у номинальных хозяев забил бывший форвард "Зенита" и "Рубина" Саломон Рондон.

В конце прошлой недели на сборы в Турцию отправился "Спартак". Завтра москвичи сыграют в контрольном матче с "Оренбургом". Также в Белеке запланирована игра с молдавским "Шерифом" (23 февраля).