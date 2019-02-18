Школьники смогут выбрать профессию через соцсеть

Минпросвещения вместе с Московским образовательным телеканалом запускает онлайн-проект "Код специальности". В официальном аккаунте ведомства на платформе соцсети "Одноклассники" пройдут тематические прямые трансляции, которые помогут школьникам спланировать обучение в колледжах и техникумах.

Свои умения покажут лучшие студенты этих учебных заведений. А школьники прямо в соцсети увидят, как и чему учатся сварщики, повара, парикмахеры, механики и многие другие специалисты. Ребята смогут в прямом эфире задать мастерам свои вопросы.

Тема первой программы - "Производство мебели". 19 февраля в 16:00 по московскому времени Роман Юматов, победитель московского чемпионата профмастерства, студент московского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, не только поделится секретами выбранной специальности, но и продемонстрирует полученные навыки.

Справка "РГ"

Сегодня около 60 процентов школьников, окончив девятый класс, выбирают среднее профессиональное образование. Конкурс в некоторые колледжи страны вырос почти в два раза.