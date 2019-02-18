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18.02.2019 11:01
Рубрика: В мире

В центре Донецка прогремел взрыв

Взрыв прогремел в центре Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в официальных структурах ДНР. По предварительным данным, это произошло на бульваре Пушкина, на месте взрыва имеется воронка.

В ДНР автомобиль со снайперами ВСУ подорвался на украинской мине

Согласно имеющейся информации, в результате взрыва никто не пострадал. Территория оцеплена, а на месте ЧП находятся сотрудники силовых ведомств и пожарные.

Отметим, что официальная информация по поводу случившегося пока не поступала. По другим данным, речь идет сразу о трех взрывах, два из которых прогремели рядом с гостиницей, в которой живут представители миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В мире экс-СССР Украина
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