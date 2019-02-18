СМИ: В мае Трамп посетит Японию с официальным визитом

Президент США Дональд Трамп может побывать в Японии с официальным визитом в мае этого года. Такую информацию в понедельник распространила японская газета Sankei.

По ее данным, сейчас правительство Японии прорабатывает возможность организации визита Трампа с 25 по 28 мая. Планируется, что помимо переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ, американский лидер встретится с новым императором Японии Нарухито, который взойдет на престол первого мая. Издание подчеркивает, что если визит состоится, то Трамп станет первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у нового императора, пишет ТАСС.

Отмечается также, что во время визита американского президента, лидеры Японии и США по традиции сыграют в гольф и побывают на соревнованиях сумоистов. Последний раз Трамп посещал Японию в ноябре 2017 года.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за действия по урегулированию ядерной проблемы КНДР.