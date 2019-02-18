Spiegel: США больше не могут претендовать на мировое лидерство

Пенс воспользовался участием в Мюнхенской конференции для того, чтобы в очередной раз "похвалить своего босса Дональда Трампа и раздать указания европейцам", признает автор в статье "Марионетка-чревовещатель Трампа". "Быть может, ему поаплодировали в каком-нибудь месте? Может, раздались хотя бы редкие дружеские хлопки, чтобы показать оратору, что он союзник, партнер? Но европейцы не могут хлопать. Как они могут поощрять человека, который в каждом предложении хвалит Дональда Трампа?" - отмечает Spiegel.

"Пенс поднаторел в этой науке за два года на посту вице-президента США. Никто не хвалит своего босса столь безоглядно, как этот человек из Индианы. В Мюнхене, в огромном зале отеля "Баварский двор", звучат оды: Дональд Трамп - "чемпион свободы", под его руководством Америка "стала такой сильной, как никогда прежде", экономика переживает бум, безработица снизилась, акции растут, и "Америка снова стала лидером свободного мира". "Под началом Трампа военные расходы НАТО резко выросли", - с каменным лицом зачитывает свою речь Пенс перед телекамерами. А в аудитории сидят по меньшей мере три десятка свидетелей, присутствовавших при том, как известный американский дипломат на "полях" конференции признавался, что в столице США уже давно не произносят слово "союзники". "Меня сводит с ума то, как в Вашингтоне отзываются о союзниках", - говорит американский офицер высокого ранга. Тот факт, что трансатлантическое партнерство переживает глубочайший за семь десятилетий кризис, стал в Мюнхене общим местом. Атлантический океан никогда не казался таким широким, как в эти дни. На одном из приемов отставные дипломаты спорили, выдержит ли НАТО еще два года Трампа. Шесть лет, сошлись они, альянс точно не протянет", - передает с места событий немецкий обозреватель.

"Что за удивительный параллельный мир, который описывает Трамп в своей речи! С реальностью у него нет ничего общего. Америка не лидирует, она сдает позиции. На выжженном политикой "американского лидерства" поле вперед выдвигаются другие. Китай, Россия и даже Иран. Америка не лидирует, но раздает указания. Даже Пенс использует для этих задач свою речь на Мюнхенской конференции. Германия и другие европейские страны-члены НАТО должны выйти на двухпроцентные отчисления в бюджет альянса.

"Правда состоит в том, что наши союзники должны платить еще больше", - говорит Пенс. Из-за участия в проекте "Северный поток-2" немцы откажутся от союзнических обязательств. "Мы не сможем гарантировать безопасность Западной Европы, если наши союзники станут зависимы от Востока", - на весь зал произносит Пенс. Но еще больше его риторика ужесточается, когда речь заходит об Иране. Он обвиняет "бесчеловечный режим" в спонсировании терроризма. Вместе с супругой он посетил Освенцим. А урок Освенцима учит нас: "Если авторитарный режим пропагандирует антисемитизм, то надо говорить об этом", а значит, "Европе пора выйти из ядерной сделки с Ираном" и поддержать санкции США против Тегерана, - передает Spiegel логику американского делегата. - Тот, кто вытаскивает Освенцим в качестве последнего аргумента, не оставляет пространства для дискуссий".

"Европейцы в зале слушают инструктаж заместителя Трампа с застывшими лицами. Им очевидно, как Пенс представляет себе американское лидерство: одни раздают приказы, остальные им повинуются. Но они иначе понимают партнерство. Как только вице-президент закончит свою речь, то сразу же покинет зал. Для обременительных дискуссий времени нет", - заключает Spiegel.