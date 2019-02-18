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18.02.2019 08:20
Рубрика: В мире

Стрелок из Иллинойса не имел права на покупку пистолета

Текст: Максим Макарычев
Гэри Мартин - 45-летний афроамериканец, который в пятницу устроил кровавую бойню на заводе, где работал, не имел права на покупку и ношение пистолета, который использовал для расстрела своих сослуживцев и полицейских, сообщает Reuters со ссылкой на источники в следствии.
Люди возле импровизированного мемориала рядом с компанией Генри Пратта. Фото: AP Photo/Nam Y. Huh Люди возле импровизированного мемориала рядом с компанией Генри Пратта. Фото: AP Photo/Nam Y. Huh
Люди возле импровизированного мемориала рядом с компанией Генри Пратта. Фото: AP Photo/Nam Y. Huh

Убийство в городе Аврора, втором по численности в штате Иллинойс после Чикаго, с новой силой возродило дискуссию об обладании огнестрельным оружием в США.

Напомним, что Мартин пронес свой пистолет на работу, уже зная о том, что ему грозит увольнение. Он открыл огонь после того, как ему сообщили об этом прямо на совещании на заводе компании Генри Пратта в Авроре.

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По уточненным данным, среди погибших оказались директор завода и начальник отдела кадров, которых преступник застрелил прямо на совещании. Затем он выбежал в цех и открыл беспорядочную стрельбу по находившимся там сотрудникам. Были убиты оператор пресс-форм, он же председатель местного профсоюза, а также 48-летний оператор погрузчика, отец троих детей, который вышел на работу, несмотря на плохое самочувствие. Также погиб стажер отдела кадров, студент университета Северного Иллинойса, для которого его первый день работы на заводе стал последним в жизни.

Шестой сотрудник и пять полицейских, прибывших на место происшествия, были ранены, а сам нападавший был убит примерно через полтора часа в перестрелке с полицией, которая штурмовала здание.

Следствие выяснило, что Мартин незаконно приобрел орудие убийства, пистолет Смита и Вессона с лазерным прицелом, в марте 2014 года у местного торговца оружием. Об этом сообщила журналистам начальник полиции Авроры Кристен Зиман. Он не мог сделать подобную покупку из-за своего бурного криминального прошлого: Мартин был осужден в 1995 году за нападение при отягчающих обстоятельствах в Миссисипи, в ходе которого избил и нанес ножевые ранения своей подруге. Кроме того, в его "послужном списке" значатся несколько случаев насилия в семье и нанесение ущерба чужой частной собственности.

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Как выяснилось, торговец оружием не удосужился сделать запрос в правоохранительные органы, чтобы проверить, привлекался ли его клиент к уголовной ответственности. В целом, в штате Иллинойс существуют крайне упрощенные правила покупки оружия: его соискателю необходимо лишь предоставить действующее водительское удостоверение, свежую фотографию и оплатить пошлину в 10 долларов США. Далее продавец должен связаться с правоохранительными органами, чтобы проверить биографию покупателя и его связь с криминалом.

Тем временем, следствие выяснило подробности жизни стрелка. После выхода из тюрьмы в 2000-е годы он остепенился и устроился на работу на завод, крупнейшее предприятие в США по выпуску водяных клапанов, где трудится около 200 человек. Здесь Мартин, вплоть до увольнения по причине дисциплинарного характера, проработал 15 лет. Соседи Мартина, которые жили рядом с ним в кондоминиуме в Авроре, описали его как тихого человека, который часто любил управлять беспилотником. "Он выглядел очень нормально", - сказал его ближайший сосед.

Отметим, что пятничная кровавая бойня ознаменовала собой последний всплеск насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, где массовые расстрелы стали почти обычным явлением. Кстати, ЧП произошло на следующий день после первой годовщины убийства 17 человек вооруженным лицом в средней школе имени Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида.

В мире США Массовые убийства в США
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