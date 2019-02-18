"Российская газета" начинает масштабную акцию, которую мы назвали "Строй минобороны". Строй - понятие многогранное и самое что ни на есть армейское. Шеренга солдат - уже строй. Но в данном случае мы его рассматриваем в ином варианте: строй в смысле стройка. Их у минобороны великое множество.

Президент РФ Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у макета будущего храма. Фото: РИА-Новости

В последние годы армия обустраивается на всем пространстве России - от Калининграда до Курил и от Арктики до Крыма. Не просто возводит новые казармы и аэродромы, причалы для кораблей и подлодок или стартовые площадки ракет. Этим военные занимались и раньше. Другое дело, как строятся новые объекты и только ли в интересах Вооруженных сил это делается? Чтобы ответить на эти вопросы, корреспонденты "РГ" будут ездить по стране, смотреть и снимать новостройки минобороны. А еще говорить с людьми, которые все это делают, и теми, для кого все это делается. Какие-то новые военные объекты уже сданы, там несут боевое дежурство, летают, учатся, лечат людей. Другие, скажем, филиал Пансиона воспитанниц минобороны в Санкт-Петербурге, только-только начинают строить на острове Бычий.

Нам и, надеемся, читателям "РГ" будет интересно узнать, что за чудо-сооружение в виде трилистника умудрились возвести для военных в Заполярье, где прежде себя уютно чувствовали разве что белые медведи. Сейчас офицеры и солдаты-контрактники просятся в Арктику. И не только за северными льготами и доплатами. Совершенно новый взгляд руководства минобороны на то, в каких условиях должны жить и служить люди в суровых краях, изменил самих военных, их отношение к делу. Действительно, почему бы не рвануть за полярный круг, если там тебя ждет не полуразвалившаяся казарма с чадящей печкой-буржуйкой, а огромное современное сооружение. С теплой отдельной комнатой, интернетом, спортзалом и бассейном, библиотекой и тренажерным залом. Да и место службы под боком - даже на мороз выходить не надо, достаточно воспользоваться коридором, соединяющим жилую и служебную зоны.

Или взять Анапу с ее уникальным военным технополисом ЭРА. Cлужат и работают там военные ученые, в том числе солдаты-добровольцы, набранные по конкурсу из лучших выпускников лучших российских вузов. Условия - позавидуют даже их столичные однокурсники: прекрасно обустроенное общежитие, водная лаборатория, мини-завод, много чего другого.

Это уже технологии не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Военные действительно пытаются заглянуть как можно дальше. Причем делают это, не опустошая бесконечно государственную казну, а укладываясь в бюджет оборонного ведомства. И, что очень важно, подтягивая за собой промышленность, ориентируя на свои, уже проверенные практикой ноу-хау другие министерства и службы.

Открыть новую рубрику "Строй минобороны" мы решили с материала о главном храме Вооруженных сил. Его возводят в подмосковном парке "Патриот" на народные пожертвования. Их уже набралось более 2 миллиардов 170 миллионов рублей.

Дело благое, и ограничить его рамками военного ведомства - значит смотреть слишком узко. Строят-то для не для армии - для России. Причем строят на века.

1418 шагов к храму

В подмосковном парке "Патриот" строят на народные пожертвования главный храм Вооруженных сил.

Его закладной камень освятили осенью прошлого года. В церемонии участвовали президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А уже в 2020-м - к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - новый храм распахнет двери для прихожан.

Стройка в "Патриоте" началась совсем недавно. А к 9 Мая 2020 года главный воинский храм уже примет прихожан. Фото: Сергей Михеев/РГ

Все в нем будет уникально и неповторимо. Достаточно сказать, что даже форма будущего храма и часовни имеет облик креста. Аллеи и площадки вокруг храма образуют тот же рисунок. Контуры всего комплекса, включая его основные здания и галерею "Дорога памяти", спроектированы в духе традиций зодчих Древней Руси. А византийский стиль построек в проекте гармонично соседствует с современными архитектурными решениями и новейшими технологиями.

Многие, между прочим, предложил Сергей Шойгу. Он ведь профессиональный строитель и к тому же художник. Так что его рекомендации оказались весьма к месту.

В главном престоле храма на фоне ночного неба на высоте примерно 12 метров от пола изобразят восходящую фигуру Христа. Она будет хорошо видна прямо от входа в здание благодаря направленному освещению. А на темной мозаичной вогнутой поверхности апсиды будут звезды, символизирующие свет небесного и духовного небосклона.

Сам воинский храм будет иметь пять куполов и пять престолов. При этом своды и купола украсят витражным ударопрочным остеклением.

Центральный престол назвали в честь главного православного праздника - Воскресения Христова. Четыре других посвящены небесным покровителям Вооруженных сил: святому благоверному князю Александру Невскому - покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии - покровителю Воздушно-космических сил и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному - покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре - покровительнице Ракетных войск стратегического назначения. Статуи этих святых установят с четырех сторон на аллее, окружающей престолы.

В храм прихожане зайдут через врата, на которых уставят барельефы героев Великой Отечественной и сцены наиболее известных боев и фронтовых событий. В частности, обороны Брестской крепости, военного парада в Москве 7 ноября 1941 года, подвига 28 панфиловцев.

Высота храма в "Патриоте" составит 95 метров. По высоте он будет уступать только храму Христа Спасителя с его 103 метрами и Исаакиевскому собору (101,5 м). Здание размером 65,4 на 97,9 метра и общей площадью около 11 тысяч кв. м позволит принять там до 6 тысяч прихожан. Для сравнения - вместимость храма Христа Спасителя составляет 10 тысяч человек.

Поскольку храм воинский, его общее пространство напрямую свяжут с историей Великой Отечественной войны. Главный архитектор Дмитрий Смирнов рассказывал, что при проектировании было решено: каждый элемент комплекса будет символичным. Например, центральный позолоченный купол храма будет иметь диаметр 19,45 метра, то есть "повторит" год окончания Великой Отечественной. Высота звонницы - 75 метров, в честь годовщины Победы, к которой планируется освящение храма.

На территории комплекса возведут галерею памяти длиною 1418 шагов - по количеству дней и ночей войны (высота малых куполов - те же 14 метров 18 сантиметров)

В главную стену галереи вмонтируют мозаичное панно, где с помощью технологии микрофотографии разместят около 33 миллионов снимков фронтовиков размером 1,5 на 1,5 сантиметра. С помощью сенсорных экранов посетители смогут найти там фото своего родственника, участвовавшего в войне.

В главную стену галереи памяти вмонтируют мозаичное панно, где с помощью технологии микрофотографии разместят около 33 миллионов снимков фронтовиков, каждый размером 1,5 на 1,5 сантиметра. Фото: Предоставлено министерством обороны РФ

Речь не только о гражданах России. Снимок родственника-фронтовика отыщут на этом панно и граждане бывших республик СССР. Там же планируют разместить фотографии участников войны из-за рубежа. В частности, офицеров, воевавших с фашистами в составе легендарного французского авиаполка "Нормандия Неман". Ничего подобного в мире нет.

Внутреннее убранство галереи тоже продумано до мелочей. Там размесятся семь залов, где история будет соседствовать с современностью, а ультрасовременные технологии - с вековыми традициями. Экспозиции трех залов расскажут о великих русских полководцах - князьях Александре Невском, Дмитрии Донском и адмирале Федоре Ушакове, который не потерял в морских сражениях ни одного корабля.

Очень интересно спроектирован зал в честь Казанской иконы Божьей Матери. Есть предание, что осенью 41-го самолет с этой святыней облетел Москву, совершив так называемый воздушный крестный ход. В память о том событии икону разместят в центре зала на подставке в виде распростершей крылья птицы.

Прошлой осенью проект главного храма Вооруженных сил в рамках 16-й международной архитектурной биеннале презентовали в Венеции на выставке "Современная русская церковная архитектура". Проект просто покорил итальянцев. Позже директор отделения философии и культурного достояния Венецианского университета Ка Фоскари господин Джузеппе Барбьери признался: "Я впечатлен интереснейшим образом использования пропорций, чисел касательно конструкций. И, на мой взгляд, удивительно, каким образом эти формулы связаны с традиционной русской религиозной архитектурой".

Цифра

6 тысяч человек сможет сразу принять главный воинский храм общей площадью около 11 тысяч кв. метров. По высоте он уступит только храму Христа Спасителя и Исаакиевскому собору.

В конце прошлого года Сергей Шойгу объявил: ступени и некоторые элементы главного воинского храма России будут отлиты из переплавленного в металл трофейного оружия фашистов. Решение, надо сказать, не только символичное, но и в каком-то смысле смелое. Конечно, министр понимал, что оно не всем придется по душе. Но от своего не отступил.

Более того, в январе минобороны показало целые ящики с пистолетами Walther P38, Parabellum P08 и пулеметами MG42, предназначенными на переплавку. Их взяли с армейских складов, где таких трофеев до сих пор в избытке. "Никакой исторической уникальности, да и военной ценности в них точно нет", - уточнили в минобороны.

Такая вот деталь. Каждую плиту-ступень отольют весом примерно 75 килограммов. Что тоже очень символично в преддверии 75-й годовщины Победы.

И еще об особенностях архитектуры и строительства храма. Когда в ноябре прошлого года начали создавать конструкцию фундамента, в грунт погрузили более 400 буронабивных свай. Их прочность испытали нагрузкой в 320 тонн.

По словам замминистра обороны Тимура Иванова, храм в парке "Патриот" станет первым в мире сооружением такого типа, полностью выполненным из металла, в том числе бронзы. А в облицовке его фасада используют натуральный камень, который покроют орнаментом.

В итоге здание получится не просто красивым, не только монументальным, но и изящным, внешне - легким. Здесь можно будет не только помолиться, но и приобщиться к истории страны, ее воинства, почтить память защитников Отечества. А еще храм станет местом подготовки полковых священников и сестер милосердия, которые затем станут работать с военными.

Лица и лики

В главном воинском храмовом комплексе России будет множество икон. Причем некоторые из них, в частности, иконы святого благоверного князя Александра Невского и праведного воина Федора Ушакова, разместят в отдельных залах. Об их жизни можно будет не только прочитать. Но и визуально стать свидетелем героических поступков. Например, с помощью трехмерной графики посетители храма окажутся в гуще великой сечи на Чудском озере в 1242 году. Там рать Александра Невского наголову разбила тяжелую рыцарскую конницу Тевтонского ордена. В посвященной той битве интерактивной экспозиции исторический экскурс в предшествующие сражению события сменят динамичные планы самой сечи.

Очень реалистичный визуальный ряд позволит увидеть и начало схватки, и ее кульминацию. Вот трескается лед, и захватчики-крестоносцы начинают тонуть в Чудском озере. А русские воины , осеняя себя крестным знаменем, поздравляют друг друга с победой. В зале с иконой Ушакова установят макет парусного корабля "Рождество Христово", с которого контр-адмирал в 1790 году руководил на Черном море русской эскадрой в Керченском сражении. Вокруг на обзорных экранах развернется панорама этой битвы. Загремят пушки, наши корабли атакуют турецкий флот. И, несмотря на превосходство противника, одержат победу. Здесь же посетителей ждет рассказ о непростой судьбе Федора Ушакова и его огромном вкладе в развитие русского флота.