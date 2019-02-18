Таможенники предлагают запретить ввоз в Россию не только сырья - мяса из Америки, рыбы из Норвегии или яблок из Польши, - но и готовых продуктов: мясных, овощных и рыбных консервов, фруктовых соков.

Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с инициативой расширить список "санкционных" продуктов, ввоз которых в Россию запрещен. Письмо с предложениями об этом и.о. руководителя ФТС Руслан Давыдов направил в минсельхоз. Там, как стало известно "РГ", его получили и рассматривают.

Также запрет коснется яиц и меда, которых в России в достатке. Нельзя будет ввозить и живых животных, за исключением чистопородных племенных, необходимых для поддержания поголовья в России.

Сейчас ситуация в некоторых отраслях пищепрома складывается парадоксальная. Так, ввозить в страну замороженные шпроты из Прибалтики нельзя, а готовые консервы - можно. То есть заводы теряют сырье, а их конкуренты занимают места на полках магазинов.

Для того, чтобы этого избежать, в "санкционный" список предлагается включить целые товарные группы из Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а не отдельные наименования, как это было до сих пор.

"Изменения обусловлены регулярным выявлением попыток незаконного ввоза санкционной продукции путем использования товаров прикрытия, изъятия сопроводительных документов с указанием реальной страны происхождения, перемаркировки товаров. Расширение перечня позволит минимизировать возможность применения подобных схем", - прокомментировали "РГ" в ФТС. Там не отрицают, что камнем преткновения стал хамон - сыровяленый мясной окорок, - который в контейнерах и посылках сотни раз за прошедшие с введения санкций пять лет пытались ввезти в страну предприимчивые дельцы.

Представители российских отраслевых союзов встретили инициативу с воодушевлением. "В 2014 году в санкционный перечень включили сырье из западных стран, а привозить целый ряд наименований готовой продукции было разрешено. Я считаю, что шаг ФТС абсолютно разумный. На продовольственной безопасности РФ он никак не скажется, зато поддержит производителей. Со стороны потребителей заметят изменения разве что те, кто с советских времен любит конкретные марки прибалтийских шпрот. Но не худший по качеству продукт уже производится и у нас", - рассказал "РГ" исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков.

По словам члена национального союза свиноводов Мушега Мамиконяна, и производителям мясной продукции расширение продуктового эмбарго принесет пользу. "Нынешняя ситуация несправедлива по отношению к нашим переработчикам. Яркий пример: Калининградское мясоперерабатывающее предприятие не может купить сырье в Польше, потому что оно под запретом, зато поляки могут ввезти товары в Калининград. Это противоречит логике международной торговли. Допуск сырья на собственный рынок всегда должен быть более простым, чем допуск готовой продукции", - говорит он.

Тем не менее эксперты считают, что не все указанные в письме ФТС товарные группы следует запрещать. Ударить по отечественному пищепрому может эмбарго на иностранные ингредиенты, не производящиеся в РФ. Речь идет, к примеру, о концентрированных основах для соков и пищевых добавках для безалкогольных напитков.

Продуктовое эмбарго было введено в России в 2014 году в качестве ответной меры на западные санкции. Тогда из США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна запретили ввозить свежее, охлажденное и замороженное мясо крупного рогатого скота, свинину, птицу, рыбу, молочные продукты и сыры. В соответствии с постановлением правительства, запрет будет действовать минимум до 31 декабря 2019 года.