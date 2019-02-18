Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике

Великобритания намерена нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России. Такую информацию опубликовала ежедневная британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление министра обороны Королевства Гэвина Уильямсона.

Глава оборонного ведомства на днях посетил норвежскую военную базу Бардуфосс, где базируются британские морские пехотинцы. Министр рассказал о новой программе, которая рассчитана на десять лет. В частности, она предусматривает, что около тысячи британских морпехов будут проходить ежегодное обучение вместе с норвежцами, а в дальнейшем они сформируют воинское подразделение, пишет ТАСС.

Уильямсон отметил, что в 2020 году над арктическими просторами будут летать новые патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon, которые должны будут следить за российскими подводными лодками.

The Daily Telegraph сообщает, что на базу Лоссимут в Шотландии в будущем году планируется поступление девяти новых "Посейдонов". Они будут патрулировать районы Крайнего Севера и Северной Атлантики, а также обеспечивать защиту британских ядерных субмарин.

Напомним, ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Он отметил, что растущая военная мощь России - это гарантия мира на планете.