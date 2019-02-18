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Рубрика: В мире

Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Фото: AP Photo/Francisco Seco Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Фото: AP Photo/Francisco Seco
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Фото: AP Photo/Francisco Seco

Великобритания намерена нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России. Такую информацию опубликовала ежедневная британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление министра обороны Королевства Гэвина Уильямсона.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Глава оборонного ведомства на днях посетил норвежскую военную базу Бардуфосс, где базируются британские морские пехотинцы. Министр рассказал о новой программе, которая рассчитана на десять лет. В частности, она предусматривает, что около тысячи британских морпехов будут проходить ежегодное обучение вместе с норвежцами, а в дальнейшем они сформируют воинское подразделение, пишет ТАСС.

Уильямсон отметил, что в 2020 году над арктическими просторами будут летать новые патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon, которые должны будут следить за российскими подводными лодками.

The Daily Telegraph сообщает, что на базу Лоссимут в Шотландии в будущем году планируется поступление девяти новых "Посейдонов". Они будут патрулировать районы Крайнего Севера и Северной Атлантики, а также обеспечивать защиту британских ядерных субмарин.

Напомним, ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Он отметил, что растущая военная мощь России - это гарантия мира на планете.

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