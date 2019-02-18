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18.02.2019 20:58
Рубрика: Спорт

Ступенькой выше

Теннисист Медведев вошел в топ-15 рейтинга
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(7794)
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ATP. Теперь он занимает 15-е место и все ближе подбирается к первой ракетке страны Карену Хачанову, который сохранил 11-ю позицию.

Прогресс Медведева связан с тем, что он начал показывать стабильные результаты. Неделю назад он выиграл четвертый титул в карьере, победив в Софии. А потом дошел до полуфинала в Роттердаме, уступив будущему чемпиону французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Наша лучшая теннисистка одержала первую победу в этом году

В женском рейтинге с 14-го на 13-е место поднялась наша лучшая теннисистка Дарья Касаткина. В минувшие выходные Даша наконец-то выиграла первый матч в сезоне на турнире WTA. В Дубае она одолела Магдалену Френх из Польши.

Мария Шарапова, несмотря на постоянные снятия с турниров из-за травмы, сохранила 27-ю строчку, а американка Серена Уильямс снова вернулась в топ-10.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
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