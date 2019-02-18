Назван элементарный тест для проверки здоровья сердца у мужчин

Самый простой способ проверить себя на риск сердечного приступа или инсульта - отжаться. Этот метод применим у мужчин среднего возраста, утверждают ученые Гарвардского университета.

Текст исследования опубликован в журнале Jama Network Open. В выборке приводились данные более чем 1000 мужчин от 18 лет и до 66: все они работали пожарными в штате Индиана.

Участники имели средний индекс массы тела 28,7 - небольшой избыток веса. Врачи наблюдали за здоровьем пожарных в течение 10 лет, разделив их на пять групп в зависимости от количества выполненных отжиманий.

Ученые пришли к выводу, что мужчины, неспособные отжаться 10 раз, имеют самый высокий риск серьезных проблем с сердцем в ближайшем будущем.

Выполнение более 40 отжиманий практически вдвое уменьшает вероятность получить такой диагноз в ближайшие 10 лет, выполнение 11-20 отжиманий - на 64 процента.