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18.02.2019 07:43
Рубрика: В мире

Трамп может посетить Японию в конце мая

Текст: Александр Ленин
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп может посетить Японию в конце мая. В настоящее время стороны прорабатывают возможность организации такой поездки.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Как передает газета "Майнити симбун", американский лидер приедет в Японию 26 мая с трехдневным визитом. Примечательно, что Трамп встретится с новым императором Нарухито, который взойдет на престол первого мая. Таким образом, американский президент станет первым зарубежным лидером, которого примет монарх Страны восходящего солнца.

Кроме того, с Дональдом Трампом побеседует премьер Японии Синдзо Абэ. Стороны обсудят проблему КНДР и двусторонние отношения.

Поездка американского лидера на японские острова станет второй по счету. Ранее он посещал Токио в ноябре 2017 года. Ожидается, что президент США Дональд Трамп также приедет в японскую Осаку в июне этого года, где состоится саммита G20.

В мире США В мире Восточная Азия Япония Дональд Трамп
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