Президент США Дональд Трамп может посетить Японию в конце мая. В настоящее время стороны прорабатывают возможность организации такой поездки.

Как передает газета "Майнити симбун", американский лидер приедет в Японию 26 мая с трехдневным визитом. Примечательно, что Трамп встретится с новым императором Нарухито, который взойдет на престол первого мая. Таким образом, американский президент станет первым зарубежным лидером, которого примет монарх Страны восходящего солнца.

Кроме того, с Дональдом Трампом побеседует премьер Японии Синдзо Абэ. Стороны обсудят проблему КНДР и двусторонние отношения.

Поездка американского лидера на японские острова станет второй по счету. Ранее он посещал Токио в ноябре 2017 года. Ожидается, что президент США Дональд Трамп также приедет в японскую Осаку в июне этого года, где состоится саммита G20.