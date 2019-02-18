Трамп задумал повысить пошлины на импортные автомобили

Министерство торговли Соединенных Штатов передало президенту Дональду Трампу отчет о том, как импортные автомобили могут угрожать национальной безопасности страны. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt и добавила, что подробности документа пока не раскрываются.

Теперь у хозяина Белого дома 90 дней в распоряжении, чтобы принять давно обещанное решение, вводить или не вводить новые таможенные пошлины на ввоз зарубежных авто. По подсчетам мюнхенского социологического института ifo, от этого нововведения особенно пострадают немецкие автомобилестроители.

Предстоящее решение Вашингтона, заявила на мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель, станет ужасающим для ФРГ. "Мы гордимся своими автомобилями, - сказала она, - и имеем на это право". И выразила недоумение, каким образом немецкие автомобили могут угрожать национальной безопасности американцев. Эти машины производятся на территории США, продолжила немецкий лидер. Крупнейший завод BMW находится в Южной Каролине, а не в Баварии, цитирует Die Welt главу правительства ФРГ. Меркель предложила провести переговоры на эту тему. Но, наверное, они не состоятся до тех пор, пока американский президент не примет окончательное решение.

По последним данным, Вашингтон намерен поднять ввозную пошлину до 25 процентов. Тем самым, предполагает издание, Трамп пытается сократить торговый дефицит США и создать новые рабочие места. На раздумья ему отвели три месяца.

А сегодня продолжаются споры о плюсах и минусах задуманного Соединенными Штатами хода по "спасению национальной безопасности". Правда, почему-то в основном говорят о минусах. В частности, в Брюсселе, по мелькающим в прессе догадкам, не исключают, что Старый свет вполне может ввести ответные меры в отношении США.

Предполагаемые санкции для европейского автопрома неоднозначно восприняты и в самих США. Так, влиятельный сенатор-республиканец Чак Грэссли считает, что предлагаемая мера на какое-то время поможет национальной экономике, но опять же за счет покупателей и промышленности. Американские эксперты в свою очередь также предупреждают, что повышение пошлин приведет к снижению покупательной способности населения и сокращению числа рабочих мест. Тем же обеспокоены автомобилестроители страны. По их мнению, такой шаг увеличит цены на несколько тысяч долларов и поставит под угрозу сокращения сотни тысяч рабочих мест.