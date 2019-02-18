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18.02.2019 22:03
Рубрика: Общество

В музей по расписанию

Учащиеся будут сдавать культурный норматив
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(7794)
Два министерства - просвещения и культуры - объявили о создании совместного проекта для школьников.

По планам, каждый ученик ежегодно будет обязан посетить определенное количество выставок, концертов, музеев или спектаклей, а также посмотреть несколько хороших фильмов (желательно отечественных!).

Фото: iStock
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Сделать это можно будет и в цифровом формате. Например, с помощью платформы "Российская электронная школа", где уже размещены виртуальные музеи, спектакли и фильмы. Так ребята смогут познакомиться с объектами культурного наследия не только своего региона, но и всей страны. Впечатлениями юные зрители должны будут делиться в специальном "культурном дневнике".

- Мы готовы начать большую и правильную инициативу. Потому что в силу разных причин в последние годы оставили без особого внимания культурное воспитание детей. И даже в школьной программе истории культуры отводится незначительное время, - рассказала министр Ольга Васильева.-- Поэтому сейчас мы совместно с министерством культуры начинаем разрабатывать "культурный норматив". Это именно те мероприятия, которые будут способствовать воспитанию детей, воспитанию у них эстетического чувства, любви к Родине.

Общество Образование Правительство Минкультуры Правительство Минпросвещения
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