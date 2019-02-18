В Бразилии разгорелся новый коррупционный скандал

В понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару должен утвердить отставку главы Генерального секретариата страны министра Густаво Бебианно Роша. Причиной стали многочисленные публикации в местных СМИ о том, что бывший глава Социал-либеральной партии причастен к махинациям с деньгами, выделенными на проведении избирательной кампании 2018 года. На этом фоне в прессу просочилась информация о намерении сыновей президента сменить свою партийную принадлежность.

В начале прошлой недели бразильская газета Folha de S.Paulo вышла со скандальным репортажем, где привела косвенные доказательства причастности министра Бебианно к "нецелевому расходованию денежных средств", выделенных на финансирование избирательных кампаний ряда кандидатов в депутаты Национального Конгресса Бразилии на всеобщих выборах 2018 года. В тот период Бебианно возглавлял Социал-либеральную партию и формально был ответственным за распределения избирательных фондов между партийными кандидатами.

Наиболее красочным является случай Марии де Лурдес Паишау, которая попала в партийные списки в качестве кандидата в депутаты бразильского Нацконгресса в самый последний момент. На финансирование своей кампании она получила более 100 тысяч долларов. Всего за четыре дня до выборов львиная доля этих денег (по данным издания, 95 процентов всего бюджета) была переведена на счет издательства для изготовления брошюр и наклеек. В издательстве подтвердили получение заказа и заявили, что все листовки были переданы заказчику. Однако, несмотря на столь объемное финансирование ее кампании, Лурдес Паишау не попала в парламент, набрав лишь 274 голоса.

Двумя неделями ранее похожие обвинения были выдвинуты в адрес министра туризма Бразилии Марсело Алваро Антонио, председателя регионального отделения Социал-либеральной партии штата Минас-Жерайс. Предполагается, что такие же махинации он совершил с избирательными фондами в своем штате. По факту журналистского расследования местные власти начали разбирательство.

Президенту страны Жаиру Болсонару пришлось оправдываться за своих министров. Ведь оба они являются представителями партии, выдвинувшей его в президенты. А Бебианно на всем протяжении избирательной кампании являлся одним из главных советников Болсонаро и его правой рукой.

На фоне разгорающегося скандала в прессу просочилась информация о том, что дети нынешнего президента федеральный депутат Эдуардо Болсонаро и его брат Карлос - член законодательного собрания штата Рио-де-Жанейро - ведут переговоры о вступлении в воссоздаваемый Национально-Демократический союз. Войдет ли в новую партию третий сын бразильского лидера сенатор Флавио, пока не известно.