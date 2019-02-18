В Госдуме рассказали о подоплеке новых санкций против России

В Госдуме прокомментировали решение по новым индивидуальным санкциям против РФ. Ранее о том, что страны ЕС достигли политического консенсуса по этому поводу, сообщила глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини. Санкции готовятся из-за инцидента в Черном море, когда украинские корабли, по мнению российской стороны, нарушили границу РФ с целью провокации.

Консенсус Евросоюза "продавили” США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Сомнений в том, что именно Вашингтон стоит за провокацией в Керченской проливе, практически не остается" , - отметил он.

Евросоюз, по оценке политика, несмотря "на некоторые проблески здравого смысла”, продолжает двигаться в американском фарватере.

"В конечном итоге Брюссель приносит в жертву собственные интересы в угоду евроатлантической солидарности”, - заявил он, назвав, ”схватку” в ЕС за соблюдение норм международного права снова проигранной.

Оформление новых санкций ЕС в отношении РФ завершится через несколько дней. Как сообщается, новые ограничения - это внесение нескольких физических лиц в черный список.