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18.02.2019 22:11
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о подоплеке новых санкций против России

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали решение по новым индивидуальным санкциям против РФ. Ранее о том, что страны ЕС достигли политического консенсуса по этому поводу, сообщила глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини. Санкции готовятся из-за инцидента в Черном море, когда украинские корабли, по мнению российской стороны, нарушили границу РФ с целью провокации.

Консенсус Евросоюза "продавили” США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: iStock
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"Сомнений в том, что именно Вашингтон стоит за провокацией в Керченской проливе, практически не остается" , - отметил он.

Евросоюз, по оценке политика, несмотря "на некоторые проблески здравого смысла”, продолжает двигаться в американском фарватере.

"В конечном итоге Брюссель приносит в жертву собственные интересы в угоду евроатлантической солидарности”, - заявил он, назвав, ”схватку” в ЕС за соблюдение норм международного права снова проигранной.

Оформление новых санкций ЕС в отношении РФ завершится через несколько дней. Как сообщается, новые ограничения - это внесение нескольких физических лиц в черный список.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Россия и Евросоюз Санкции и антисанкции
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