В ГСС опровергли данные об отказе ирландской авиакомпании от SSJ-100

Информация о возврате авиакомпанией Cityjet самолетов SSJ-100 собственнику не соответствует действительности. Таким образом в компании "Гражданские самолеты Сухого" прокомментировали "РГ" ранее появившиеся в ряде СМИ данные о том, что ирландская авиакомпания якобы отказалась от их продукции.

"В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ-100", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в парламенте Ирана обсуждают покупку у России самолетов SSJ-100.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 103 пассажиров на расстояние до 4,5 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года.