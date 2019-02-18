В Иране готовы отразить нападение США и Израиля

В Иране внимательно отслеживают попытки США и ряда их союзников в регионе усилить давление на Исламскую Республику и готовы к любым сценариям, включая отражение возможной агрессии американцев и израильтян. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми.

"Что касается враждебной политики Соединенных Штатов и сионистского режима (Израиля - прим. "РГ") в отношении Ирана, мы готовы к любой ситуации. Расцениваем сообщения в западных средствах массовой информации о вероятности нападения на Иран в контексте интенсивной психологической войны, развязанной против нашего государства", - сообщил журналистам дипломат.

При этом Касеми выразил сомнение, что какая-либо страна способна напасть на ИРИ, учитывая его военную мощь и региональный вес.

"Сегодня Иран обладает таким авторитетом и местом в мире, что у кого есть хоть немного логики и разума, вряд ли осмелится на агрессию", - отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проговорился о готовящейся вместе с коалицией арабских стран войне с Ираном. Это случилось на полях прошедшей 13-14 февраля в Варшаве по инициативе США и Польши конференции по Ближнему Востоку, которая, по сути, превратилась в обсуждение ее участниками противодействия Ирану в регионе. В скором времени текст заявления израильского премьера в Twitter был изменен его пресс-службой и слово "война" было исправлено на "борьбу с Ираном".