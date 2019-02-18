В Кремле заявили о давлении на российские СМИ

О беспрецедентном давлении на российские СМИ заявили в Кремле в связи с блокировкой аккаунтов RT в Facebook.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал давление на российские СМИ, "причем беспрецедентное и ничем не прикрытое, достаточно грубое". "Ни для кого не секрет, что, к сожалению, многие крупные компании, которые предоставляют сервисы и в области социальных сетей, и в других цифровых форматах, также привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ", - отметил он.

Это "ведет к потере доверия и, наверное, к серьезному ущербу для реноме этих самых крупных и достаточно уважаемых международных компаний", заключил представитель Кремля.

"Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, и они должны получить объяснения у этой конкретно взятой компании, что послужило причиной", - заявил Песков. "Мы знаем, что неоднократно удавалось отстоять свои права. И я надеюсь, что будет так. Надеюсь, что RT удастся отстоять свои права, по крайней мере, так и нужно делать", - дал совет он.