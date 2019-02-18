В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на собственных минах

На территорию провозглашенной Луганской народной республики попыталась проникнуть группа диверсантов ВСУ, но попали на собственное минное поле, сообщили в руководстве Народной милиции ЛНР.

"Противник предпринял попытку проникновения на территорию республики, - передает ТАСС слова представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко. - В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава восьмого отдельного полка специального назначения в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями".

По его словам, на минном поле не менее пяти диверсантов погибли на минах, либо получили достаточно тяжелые ранения. Сразу с места были эвакуированы три человека.

"По состоянию на 20:30 тела двух украинских военнослужащих продолжают оставаться на месте подрыва", - констатировал Марочко.