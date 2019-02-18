В минэкономразвития предложили создать интернет-сервис интуристов

Минэкономразвития готовит единую электронную площадку (маркетплейс), где иностранные туристы смогут покупать готовые турпродукты и получать электронные визы, сообщил замглавы ведомства Сергей Галкин.

Проект разрабатывается совместно с минкомсвязью. Он призван решить сразу несколько вопросов. "С точки зрения формирования спроса для инвесторов важно, чтобы создавался турпродукт, который дает приток туристов. И поддержка туроператоров должна быть выведена на новый уровень", - сказал Сергей Галкин. В результате получится загрузить туристскую инфраструктуру России, которая сейчас порой недозагружена, полагают в минэкономразвития.

Пока идея прорабатывается с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской и Ленинградской областями, поскольку именно эти регионы входят в число самых привлекательных для интуристов. Но в будущем региональный охват будет расширяться.

Выдавать электронные визы предполагается под приобретение туристических пакетов. При этом туристам не обязательно будет бронировать места проживания в гостиницах непосредственно на российском маркетплейсе. Иностранцы смогут воспользоваться услугами других сервисов либо туроператоров. Главное, чтобы въезд в Россию проходил через определенные туристические центры, такие как Москва и Санкт-Петербург. Турпакеты предполагаются от 3 до 8 дней, включая экскурсионную программу, сервис, объекты размещения и показа.

Сама по себе идея привлекать иностранных туристов за счет выдачи электронных виз не нова. "Проект по введению электронных виз уже развивается. Эксперимент начался на Дальнем Востоке, в этом году будет реализован в Калининграде. Летом прошлого года гости приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу по паспорту болельщика, фактически аналогу электронной визы", - поясняет "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Теперь логично распространить этот режим и на другие города, это поможет привлекать туристов, отмечает он. "В случае упрощения визовых формальностей количество туристических поездок в Россию увеличится на 20-30 процентов", - предполагает эксперт.

Выдавать электронные визы предполагается в России под приобретение иностранцами туристических пакетов

При этом упрощение визовых формальностей происходит на взаимной основе, нужно обеспечить безопасность. Возможно, решить этот вопрос поможет выдача электронных виз как раз в увязке с турами. Тем самым удастся привлекать организованных туристов, добавляет Горин.

Поработать придется и в процессе отбора турпродуктов для онлайн-платформы. В перечень могут войти региональные предложения, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Это могут быть турпродукты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, озера Байкал. Для туристов из Китая, например, подойдут туры в Ульяновск, Волгоград. Есть масса направлений, которые нужно сегментировать по группам стран, граждане которых предпочитают те или иные направления, - говорит эксперт. - В целом идея хороша, но пока это только идея". Важна практическая реализация, где будут разрешены возникающие вопросы, отмечают другие эксперты.





