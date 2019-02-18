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18.02.2019 09:17
Рубрика: Культура

В Париже прошел праздник русской книги

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

В Париже прошли традиционные Дни русской книги и русскоязычных литератур. Они были организованы Ассоциацией "Франция - Урал" в мэрии V округа французской столицы, что по соседству с Пантеоном и Люксембургским садом.

Как рассказал "Российской газете" глава оргкомитета фестиваля, президент Ассоциации "Франция - Урал", журналист и писатель Дмитрий де Кошко, "цель нынешнего салона русской книги, а он проводится в десятый раз, - это ознакомить французов с русскоязычной словесностью, а также сблизить культурные пространства франкофонии и русофонии".

Фото: wikipedia.org
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В этом году основной темой книжного фестиваля стали "литературные маршруты между Востоком и Западом". В Днях русской книги в Париже приняли участие российские и французские писатели, в том числе Василий Голованов, Дмитрий Данилов, Борис Акунин, Седрик Гра, Ив Готье и ряд других. Среди приглашенных была московская поэтесса Галина Балебанова, которая представила французам свою новую книгу "Жизнь не в розовом цвете". Книга посвящена великой русской поэтессе Марине Цветаевой и издана сразу на двух языках - французском и русском, что удобно для тех, кто подзабыл некогда родной язык или учит его "с нуля".

В рамках Дней книги был вручен приз "Русофонии" за лучший литературный перевод с русского языка на французский. Его получила переводчик Кристина Зейтунян-Белоус за перевод романа известного художника и писателя Гриши Брускина "Прошедшее время несовершенного вида".

В залах мэрии V округа тысячи парижан смогли пообщаться с писателями, литературными критиками, издателями как во время презентаций новинок, круглых столов, так и в ходе тематических встреч.

Культура Литература В мире Европа Франция
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