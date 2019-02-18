В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея

21 февраля (четверг) в 13-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Прогноз весеннего паводка. Гидрологическая обстановка на реке Бурея после освобождения ее русла от оползня".

Фото: Сергей Поспелов