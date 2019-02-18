В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея

21 февраля (четверг) в 13-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Прогноз весеннего паводка. Гидрологическая обстановка на реке Бурея после освобождения ее русла от оползня".
В пресс-конференции примут участие:
- Вадим Анатольевич Никандров, врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов;
- Юрий Евгеньевич Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета.
В ходе пресс-конференции будут освещаться следующие вопросы:
- ситуация на реке Бурея;
- какой паводок ожидается в этом регионе и по стране в целом;
- наполняемость водохранилища Бурейской ГЭС;
- экологические последствия обрушения сопки в русло реки Бурея.