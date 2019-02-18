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18.02.2019 04:00
Рубрика: Общество

В Россию пришел ныряющий циклон

Текст: Ольга Игнатова
В начале недели погоду на европейской территории будет определять так называемый ныряющий циклон, эпицентр которого окажется на востоке (на территории Коми и приполярного Урала). Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вслед за этим циклоном на европейскую территорию будет распространяться холодный воздух из Арктики. И будет очень ветрено - порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Ожидаются кратковременные осадки в виде снега.

Фото: pixabay.com
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В Москве и севернее столицы в понедельник похолодает до минус 3-8 градусов. И дальше ожидается похолодание, но буквально на один день. Ночью 19 февраля будет минус 10-15 градусов, днем 0 - минус 5. Ветер стихнет. Ночью 20 февраля - минус 3-8 градусов, а днем минус три - плюс два градуса. Также тепло 21 февраля - в течение суток до плюс двух градусов, 22 февраля опять небольшое похолодание - минус 2-7 в течение суток, небольшой снег. И 23 и 24 февраля небольшие осадки, ночью также минус 2-7, днем до плюс двух градусов.

На юге европейской территории мокрый снег. В Краснодарском крае возможно налипание мокрого снега. В Северо-Кавказском округе сильные осадки, ветрено, а в горах возможен сход лавин.

На Урале, в Сибири и на большей части Дальнего Востока после затяжных холодов резко потеплеет. Будет на 8-12 градусов выше климатической нормы. Днем практически везде возможны оттепели до нуля градусов и выше. Например, в центральных и южных районах Красноярского краю до плюс двух градусов. В Иркутской области на юге вообще до плюс семи градусов. В Забайкалье - около нуля. В Приморском крае в начале недели плюс 3-8 градусов. На севере Приморья до минус пяти.

Фото: iStock
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Холодно на востоке Якутии, большей части Магаданской области, на Камчатке. Здесь на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Так, в Якутии по ночам до минус 31-36 градусов, днем минус 18-23 градуса. Но на северо-востоке республики ночью в котловинах до минус 53 градусов, а днем до минус 43 градусов. Что холоднее нормы для этого времени года. В Магаданской области днем тоже холодно - днем в континентальных районах минус 22-27 градусов, возможен небольшой снег.

Утихнет постепенно шторм на востоке Чукотки. Однако 18 февраля там еще ветер до 33 метров в секунду с метелью. Но там довольно тепло 0 - минус 5.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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