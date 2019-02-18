В Совфеде оценили заявления Киева о необходимости остановить Россию

В Совфеде прокомментировали заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который призвал страны Евросоюза "жестко ответить России", которая "ни перед чем не остановится".

Климкин в соцсетях обвинил Москву в бескомпромиссном отстаивании своих экономических и политических интересов. По его оценке, инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе показал, что "Россия показала, что не перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы".

- Если сама не остановится, то ее нужно остановить, - призвал министр.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии RT назвал данное заявление проявлением "очередной истерии украинской власти, которая мечтает остаться на пике".

Он напомнил, что глава украинского МИД давно тиражирует антироссийские истерии на всех международных площадках.

- Климкин по любому поводу пинает свою малую родину, пытается укусить Россию, в которой он родился и учился, - сказал парламентарий.

Что касается ремарки министра о действиях России в своих интересах, то Джабаров в связи с этим отметил, что это заявление характеризует как раз украинскую политику. Киев действует исключительно из личных интересов - экономических и политических, подчеркнул сенатор.

- Если Россия - враг, то почему же они увеличивают товарооборот и требуют оставить транспортировку газа в Европу через свою территорию? - недоумевает Джабаров.

Громкие слова главы украинского МИДа вряд ли "остановят" Россию, а свои интересы за рубежом она продвигает в рамках закона, заявил еще один член Совфеда Игорь Морозов, которого цитирует ФАН.