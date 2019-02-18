ВЦИОМ: Половина россиян вообще не слушают радио

За последнее десятилетие количество радиослушателей снизилось: в 2009 году радио слушали две трети россиян, сейчас их число уменьшилось до 48 процентов. 50 процентов опрошенных не слушают радио вовсе. Молодежь еще более критична к такому источнику информации. Потребителей этого медиа среди людей от 18 до 24 лет - всего 31 процент.

Какие станции предпочитают наши соотечественники? Чаще всего они ловят музыкальные волны (74 процента). При этом, среди 24-34-летних этот процент еще выше - 88. А вот те, кому за 60, предпочитают новостные передачи (64 процента).

В большинстве случаев россияне слушают радио, передвигаясь в личном транспорте (56 процентов), и все меньше - включают радио дома (41 процент) или отвлекаются на него на работе и учебе (20 процентов).

Самой популярной радиостанцией, согласно опросу, является "Русское радио". Его слушают 15 процентов опрошенных россиян.

"Тренд к сокращению аудитории этого типа медиа наметился уже давно, но идет довольно медленно, и говорить о близящейся "смерти" радио никаких оснований нет", - комментирует данные исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.