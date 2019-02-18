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18.02.2019 20:56
Рубрика: Спорт

Мастер блока

Динамовец Щербинин повторил давний рекорд Суперлиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(7794)
В мужской Суперлиге 20-й тур регулярного чемпионата ознаменовался повторением рекорда по очкам, добытым одним игроком в матче за счет действий на блоке. Столичный динамовец Дмитрий Щербинин в победной (3:1) домашней игре с "Белогорьем" 12 раз результативно блокировал удары соперников.

Последний раз такое удавалось кубинцу Павлу Пимьенте, который в далеком уже сезоне 2005/06 выступал за "Нефтехимик" (Салават). Правда, эта дюжина очков на блоке не помогла тогда его команде выиграть у "ЗСК-Газпром" (ныне "Газпром-Югра") из Сургута - 2:3.

Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) тщательно следят за различными командными и личными рекордами в матчах чемпионата страны, но при этом всегда делается оговорка: в мужской Суперлиге полноценная статистика ведется с сезона-2005/06.

Фото: www.cev.eu
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"Бело-голубым" перед игрой с "Белогорьем" отступать было некуда. Бронзовому призеру предыдущего чемпионата грозило непопадание в плей-офф, куда отправятся восемь сильнейших команд из 14 участников. Победа позволила "Динамо" поправить свое турнирное положение.

- У нас во встрече с белгородцами получилось многое. И главное - сработал блок, который помог нам набрать огромное количество очков. Дмитрий Щербинин показал в этом важнейшем элементе игры выдающийся результат, - сказал наставник "Динамо" Константин Брянский. - При надежном блоке, как следствие, хорошо работает оборона. Должная составляющая "блок - защита" не позволяет команде соперника набирать очки с нападения. У нас так и получилось.

За шесть туров до завершения регулярного чемпионата пропуск в четвертьфинальные серии уже заработали действующий обладатель "золота" ВК "Зенит-Казань" (19 побед), кемеровский "Кузбасс" (16), питерский "Зенит" (15), новоуренгойский "Факел" (15), "Белогорье" (14) и новосибирский "Локомотив" (14). На две оставшиеся вакансии претендует целый ряд клубов.

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