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18.02.2019 16:57
Рубрика: Власть

Все отели России получат звезды

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство делает обязательной систему классификации гостиниц. Подав заявку, объект размещения туристов сможет в течение пяти дней получить оценку своих услуг и соответствующее им количество звезд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положения о классификации гостиниц. "Теперь все отели должны получать звезды в обязательном порядке", - подчеркнул он на совещании со своими заместителями.

Фото: REUTERS
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До сих пор эта система работала в добровольном порядке, и по состоянию на 1 января 2019 года, уточнила вице-премьер Ольга Голодец, квалификационные звезды были присвоены более 13 тысячам объектам размещения.

Однако туристический поток в стране - и внутренний, и въездной - растет. В период с 2012 по 2017 год включительно он увеличился с 37 до 61 миллиона человек ежегодно. И люди, считает Медведев, должны быть уверены, что получают соответствующий набор услуг, гарантированный этими звездами. Всего в стране сегодня насчитывается около 31 тысячи гостиниц и 41 тысяча малых объектов размещения. "Эти звезды будут вводится поэтапно. Определен набор услуг, которые подразумевает каждая категория", - рассказал премьер.

По словам Голодец, гостиница или иной объект размещения смогут в течение пяти дней с момента подачи заявления смогут получить звездную оценку. При этом министерство экономического развития будет находиться на постоянной связи с отраслью, в том числе отвечая на интересующие вопросы со стороны гостиничных предприятий.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Вместе с туристической отраслью правительство намерено в течение трех месяцев внимательно следить, как будет функционировать система. По истечению этого срока предстоит принимать решение - оставить все, как есть, или внести поправки. Зампред правительства оговорилась, что у туристического сообщества есть определенные вопросы.

Дмитрий Медведев в этой связи вспомнил, что документ готовился в достаточно сжатые сроки. Поэтому премьер попросил не закрываться от разумных предложений, а учесть их, изменив положение.

Власть Работа власти Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства
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