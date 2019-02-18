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18.02.2019 20:32
Рубрика: Происшествия

Защита Майкла Калви обжаловала арест бизнесмена

Текст: Тимофей Борисов

Американский инвестор не согласен с назначенной ему мерой пресечения и обжаловал свой арест. Его жалобу в ближайшее время рассмотрит Басманный суд столицы. Дата рассмотрения пока не назначена, но в суде уже подтвердили сам факт получения жалобы.

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Помимо этого, известно, что обжалован и арест остальных четырех фигурантов дела, которых подозревают по делу американского основателя Baring Vostok Майкла Калви. После того, как Басманный суд в пятницу отправил Калви под арест, адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин просил изменить меру пресечения на домашний арест, либо отпустить его под залог в 5 миллионов рублей. Эти требования скорее всего не изменятся. Но если суд не согласится с этим ходатайством, то Калви предстоит сидеть минимум до 13 апреля.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Вместе с ним под арестом будут находиться и предполагаемые сообщники: партнер фонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка "Восточный" - ныне советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев, а также генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максим Владимиров. Их всех подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Особо крупное мошенничество".

По версии следствия, они причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". По мнению американского инвестора, уголовное преследование в отношении него связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

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