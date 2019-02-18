Новости

Назван элементарный тест для проверки здоровья сердца у мужчин 19:08
Кремль дал совет по ответу на блокировку проекта RT в Facebook 19:01
В Москве парковку сделают бесплатной 23 февраля 18:53
"Гардемарин" Жигунов рассказал, как ушел от Заворотнюк к первой жене 18:51
МИД РФ предложил США разблокировать счета венесуэльских компаний 18:41
На дублере Ленинского проспекта ограничат движение до июля 18:35
В Иране готовы отразить нападение США и Израиля 18:27
Маленькую собаку похитили у хозяйки прямо на улице в Москве 18:15
СКР не подтвердил слова матери Децла о причинах его смерти 18:15
Полиция Мурманска проверит обстоятельства смерти мужчины на остановке 18:12
Третьяковская галерея заключила миллионный контракт с Росгвардией 18:10
Как правильно выбрать новый автомобиль 18:00
В Ростовской области суд вынес приговор боксеру-дебоширу 17:53
Ученые нашли детенышей китов редкого вида в Атлантическом океане 17:49
Россия заняла второе место в мире по добыче нефти 17:42
В Cочи полицейский насмерть сбил ребенка 17:36
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес" 17:30
Путин включил Беглова в состав Совбеза 17:28
Госдума 21 февраля рассмотрит поправки о криминальных авторитетах 17:12
В Москве 23 февраля будет холодно и ветрено 17:08
Церковь поддержала инициативу запретить продажу алкоголя до 21 года 17:03
Белорусский оркестр подготовил программу к юбилею Аллы Пугачевой 17:00
Citroen C5 Aircross приедет в Россию с умной подвеской 17:00
Лучшие фильмы "Кинотавра" бесплатно покажут в Москве 16:53
Сбившую насмерть таксиста певицу отпустили после допроса 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 18:05
Рубрика: Экономика

Бочке отмерен срок

Защитит ли хартия ОПЕК+ Россию и Саудовскую Аравию от судебного преследования США
Текст: Александра Воздвиженская
Представители стран ОПЕК в понедельник приступили к двухдневному обсуждению хартии о бессрочном сотрудничестве между государствами - участниками соглашения о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+). Одновременно в США возобновилось обсуждение проекта акта NOPEC, который позволит Вашингтону привлечь к ответственности членов ОПЕК+ за манипулирование ценами на нефть. По оценкам экспертов, хартия вряд ли даст нефтедобывающим государствам защиту, но и Вашингтон, вероятно, не пойдет против альянса: будучи крупными потребителями, США рискуют больше потерять, чем приобрести.

Министры энергетики в рамках соглашения ОПЕК+, которое поддерживают страны ОПЕК и еще десять стран, не входящих в картель, начали обсуждать преобразование в некий альянс в прошлом году. Сейчас эти страны связывают добровольные обязательства по сокращению добычи нефти, которые призваны помочь рынку сбалансировать объемы спроса и предложения. Проект хартии, которую положили на стол переговоров 18 февраля на техническом уровне, в принципе, ничего не меняет, лишь формализуя отношения 24 стран и повышая доверие между участниками сделки. Неформальных лидеров остается двое - это Россия как крупнейший нефтедобытчик вне ОПЕК и Саудовская Аравия как лидер ОПЕК. Ожидается, что со странами вне ОПЕК хартию обсудят 22 февраля, а в апреле, на министерской встрече, она будет подписана.

Россия заняла второе место в мире по добыче нефти

"Мы считаем, что перестройка ОПЕК - логичное развитие событий и новая структура в виде альянса с большим количеством участников лишь будет отражать уже произошедшие изменения, - говорит аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. - Новые инициативы по перестройке, на наш взгляд, - лишь попытка формализовать и закрепить новый формат". Правда, с ростом числа участников сделки становится сложнее договариваться, и заседание в декабре, когда откладывалось окончательное решение, тому подтверждение, считает аналитик. "Что касается таких крупных производителей нефти, как Иран и Ирак, то они не заинтересованы в новой структуре: в таком случае альянс будет иметь две суперсилы в виде России и Саудовской Аравии, а влияние остальных производителей на процесс принятия решений может быть снижено", - полагает Сабитов.

По стечению обстоятельств преобразование соглашения ОПЕК+ в хартию ознаменовалось возобновлением работы США над актом NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который пытаются принять примерно 20 лет. 7 февраля юридический комитет палаты представителей Конгресса США его наконец одобрил. Законопроект предлагает рассматривать ОПЕК через Акт Шермана - антимонопольный закон, который столетие назад позволил США раздробить нефтяную империю Джона Рокфеллера. Смысл в том, чтобы привлечь к ответственности страны, которые через сговоры манипулируют ценами на нефть, хотя сами участники ОПЕК+ не раз заявляли, что их цель - не конкретная, а стабильная цена. До сих пор принятие NOPEC блокировали президенты США.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Александра Воздвиженская

Выбор ОПЕК+ в пользу хартии (публично-правового акта, не имеющего обязательной силы) можно расценить как попытку снизить риски привлечения стран к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, полагает управляющий партнер УК "Право и Бизнес" Александр Пахомов. С точки зрения международных норм права заключение ценового соглашения между участниками рынка нефти могло бы попасть под ограничения, но ОПЕК объединяет не компании и трейдеров, а суверенные государства. "То есть фактически ОПЕК, хотя и имеет черты картеля, де-юре нарушает нормы международного законодательства не больше, чем ВТО, АSEАN, ОЭСР, G7, G20 и так далее", - считает юрист.

Пока США остаются крупнейшим потребителем нефти, идти против ОПЕК или ОПЕК+ они не смогут

Как бы то ни было, наказывать страны, входящие в ОПЕК или в расширенный состав ОПЕК+, Вашингтону невыгодно. Во-первых, Эр-Рияд - важнейший стратегический партнер США на Ближнем Востоке и единственный противовес Тегерану (терять такого партнера США себе позволить не могут). Во-вторых, США остаются крупнейшим потребителем нефти, среди поставщиков - те же страны ОПЕК, так как внутреннее производство не покрывает потребностей. Если поставщиков оштрафуют или будут созданы условия для этого, то под угрозой окажется энергетическая безопасность США. Кроме того, это может спровоцировать отток капитала стран ОПЕК со всех счетов, до которых смогут дотянуться руки американских судов, считает Пахомов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
Китай получит новые ракеты для С-400
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян
МИД назвал неприемлемой блокировку связанных с RT страниц в соцсетях
ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ