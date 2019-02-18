Представители стран ОПЕК в понедельник приступили к двухдневному обсуждению хартии о бессрочном сотрудничестве между государствами - участниками соглашения о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+). Одновременно в США возобновилось обсуждение проекта акта NOPEC, который позволит Вашингтону привлечь к ответственности членов ОПЕК+ за манипулирование ценами на нефть. По оценкам экспертов, хартия вряд ли даст нефтедобывающим государствам защиту, но и Вашингтон, вероятно, не пойдет против альянса: будучи крупными потребителями, США рискуют больше потерять, чем приобрести.

Министры энергетики в рамках соглашения ОПЕК+, которое поддерживают страны ОПЕК и еще десять стран, не входящих в картель, начали обсуждать преобразование в некий альянс в прошлом году. Сейчас эти страны связывают добровольные обязательства по сокращению добычи нефти, которые призваны помочь рынку сбалансировать объемы спроса и предложения. Проект хартии, которую положили на стол переговоров 18 февраля на техническом уровне, в принципе, ничего не меняет, лишь формализуя отношения 24 стран и повышая доверие между участниками сделки. Неформальных лидеров остается двое - это Россия как крупнейший нефтедобытчик вне ОПЕК и Саудовская Аравия как лидер ОПЕК. Ожидается, что со странами вне ОПЕК хартию обсудят 22 февраля, а в апреле, на министерской встрече, она будет подписана.

"Мы считаем, что перестройка ОПЕК - логичное развитие событий и новая структура в виде альянса с большим количеством участников лишь будет отражать уже произошедшие изменения, - говорит аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. - Новые инициативы по перестройке, на наш взгляд, - лишь попытка формализовать и закрепить новый формат". Правда, с ростом числа участников сделки становится сложнее договариваться, и заседание в декабре, когда откладывалось окончательное решение, тому подтверждение, считает аналитик. "Что касается таких крупных производителей нефти, как Иран и Ирак, то они не заинтересованы в новой структуре: в таком случае альянс будет иметь две суперсилы в виде России и Саудовской Аравии, а влияние остальных производителей на процесс принятия решений может быть снижено", - полагает Сабитов.

По стечению обстоятельств преобразование соглашения ОПЕК+ в хартию ознаменовалось возобновлением работы США над актом NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который пытаются принять примерно 20 лет. 7 февраля юридический комитет палаты представителей Конгресса США его наконец одобрил. Законопроект предлагает рассматривать ОПЕК через Акт Шермана - антимонопольный закон, который столетие назад позволил США раздробить нефтяную империю Джона Рокфеллера. Смысл в том, чтобы привлечь к ответственности страны, которые через сговоры манипулируют ценами на нефть, хотя сами участники ОПЕК+ не раз заявляли, что их цель - не конкретная, а стабильная цена. До сих пор принятие NOPEC блокировали президенты США.

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Выбор ОПЕК+ в пользу хартии (публично-правового акта, не имеющего обязательной силы) можно расценить как попытку снизить риски привлечения стран к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, полагает управляющий партнер УК "Право и Бизнес" Александр Пахомов. С точки зрения международных норм права заключение ценового соглашения между участниками рынка нефти могло бы попасть под ограничения, но ОПЕК объединяет не компании и трейдеров, а суверенные государства. "То есть фактически ОПЕК, хотя и имеет черты картеля, де-юре нарушает нормы международного законодательства не больше, чем ВТО, АSEАN, ОЭСР, G7, G20 и так далее", - считает юрист.

Пока США остаются крупнейшим потребителем нефти, идти против ОПЕК или ОПЕК+ они не смогут

Как бы то ни было, наказывать страны, входящие в ОПЕК или в расширенный состав ОПЕК+, Вашингтону невыгодно. Во-первых, Эр-Рияд - важнейший стратегический партнер США на Ближнем Востоке и единственный противовес Тегерану (терять такого партнера США себе позволить не могут). Во-вторых, США остаются крупнейшим потребителем нефти, среди поставщиков - те же страны ОПЕК, так как внутреннее производство не покрывает потребностей. Если поставщиков оштрафуют или будут созданы условия для этого, то под угрозой окажется энергетическая безопасность США. Кроме того, это может спровоцировать отток капитала стран ОПЕК со всех счетов, до которых смогут дотянуться руки американских судов, считает Пахомов.